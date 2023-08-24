В древней столице Сибири при раскопках в Александровском саду археологи нашли предметы конца XVII века

Этим летом в Александровском саду Тобольска проходили археологические раскопки. Фото: Тобольская комплексная научная станция УрО РАН.

Этим летом в Александровском саду Тобольска проходили археологические раскопки, представляющие большую важность и вызывающие огромный интерес как у научного сообщества, так и у тоболяков, увлекающихся историей родного края. Раскопки проходили при участии сотрудников Тобольской комплексной научной станции УРО РАН. Специалисты исследовали культурный слой второй половины XVII – начала XIX века, где располагался жилой квартал.

Археологи нашли многочисленные предметы быта, в том числе доказывающие, что жители Тобольска не бедствовали, ходили в кожаной обуви и активно пользовались фарфором. О потенциально важных для истории находках рассказал научный сотрудник комплексной научной станции Петр Данилов.

Фото: Тобольская комплексная научная станция УрО РАН.

Археологические раскопки в подгорной части города Тобольска предварили собой строительные мероприятия по благоустройству Александровского сада. Это проект, разработанный совместно администрацией Тобольска и компанией «СИБУР», ранее был признан одним из победителей Всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях и получил для своей реализации федеральный грант. Специалисты скрупулезно изучают культурные напластования XVII – XX веков.

– Уже сейчас можно сказать, что данные масштабные работы существенно дополнят наши знания как о ранней планировочной структуре города, так и о быте горожан, об особенностях их мировосприятия, укладе жизни. В частности, получены уникальные данные о строительных приемах, использовавшихся тоболяками для сооружения строений на переувлажненном грунте, а также свидетельства применения в строительстве жертвенных прикладов. В переувлажненном грунте хорошо сохранились изделия из кожи, бересты, а также деревянные элементы зданий, тротуаров, частоколов, – отмечают археологи.

Фото: Тобольская комплексная научная станция УрО РАН.

Тюменским исследователям удалось поднять из недр земли старинный кирпич. Несколько сотен лет назад предки использовали его для закладки печей. Фрагмент кирпича обгорел, но даже так на нем хорошо виден номерной знак. Каждый кирпич нумеровался, на него ставили специальный знак: либо штамп мастера, либо счетный знак, когда создавалась партия кирпича, чтобы изготовители знали, сколько уже сделано, сколько предстоит, заявил Петр Данилов.

Археологи нашли многочисленные предметы быта, в том числе доказывающие, что жители Тобольска не бедствовали. Фото: Тобольская комплексная научная станция УрО РАН.

– Это наружная облицовка кирпичей, обожжённая глина изготавливалась в специальной форме. Рисунки в те времена были разные: растительные орнаменты, птички или другие животные. Сами изразцы довольно крупные по размерам. Эта часть фрагмента крепилась на стену печи, уже заложенную, считалась украшением дома. Облицовка датируется примерно XVIII веком, но точную дату установят лабораторные исследования, которые мы скоро проведем. Пока определить дату изготовления глины можно только по рисункам, они датируются XVIII веком Европейской России, – акцентировал археолог.

Это наружная облицовка кирпичей, обожжённая глина изготавливалась в специальной форме. Фото: Тобольская комплексная научная станция УрО РАН.

Рисунки в те времена были разные. Фото: Тобольская комплексная научная станция УрО РАН.

В Александровском саду, на месте жилых кварталов, специалисты также обнаружили фрагмент чугунка. Металлическая посуда предков пролежала в недрах Тобольска больше 300 лет, уверены исследователи. По словам Петра Данилова, металлическая посуда редко использовалась простыми жителями. В основном всё изготавливалось из глины, поскольку посуда из металла была достаточно дорогая. Под подстройкой археологи обнаружили элементы жертвоприношения – череп собаки и ее останки.

– Уникальная находка для Тобольска – это целый топор с деревянной рукоятью. Что он сохранился спустя столько лет, это большой плюс и заслуга условий его нахождения. Под горой, где проходили раскопки, находится влажный слой земли без доступа воздуха, поэтому дереву удалось сохраниться в воде. Это тоже XVIII век, – пояснил научный сотрудник комплексной научной станции.

Под подстройкой археологи обнаружили элементы жертвоприношения. Фото: Тобольская комплексная научная станция УрО РАН.

Помимо посуды из металла, археологи достали из земли гибас – его обычно использовали для утяжеления сетей при рыбалке, а также фарфоровую посуду.

– Величайшая находка археологического сезона – это фарфоровая посуда. Конечно, она была расколота и повреждена, но мы собрали чашу по кусочкам. Глина покрыта поливой – специальной краской. Сохранились части горшков. Именно в такой посуде наши предки готовили себе обеды и ужины, – подчеркнул Петр Данилов.

По итогам раскопок археологи предположили, что часть Тобольска, где проходили работы, была достаточно привлекательна для проживания состоятельных и даже зажиточных горожан. Об этом свидетельствует богатый ассортимент керамической, стеклянной, фарфоровой и фаянсовой посуды, которая датируется XIX – началом XX века.

Уникальная находка для Тобольска – это целый топор с деревянной рукоятью. Фото: Тобольская комплексная научная станция УрО РАН.

Отметим, археологические работы проводятся и в исторической нагорной части Тобольска. Эти исследования связаны с началом масштабных работ по замене теплосетей. Несмотря на то что часть реконструируемой трассы проходит по старой линии сетей и, казалось бы, обнаружить культурный слой достаточно сложно, тем ни менее на одном из участков траншеи тобольскими археологами был выявлен ненарушенный участок культурного слоя.

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