В Западной Сибири археологи раскопали средневековое городище

Фото: Музей тюменских историй.

В Западной Сибири, в районе деревни Черная Речка, археологи раскопали и исследовали небольшую часть средневекового поселения. Настоящие размеры памятника впечатлили исследователей. По мнению экспертов, здесь могло находиться что-то наподобие регионального центра, причем сильно укрепленного. Поселение от врагов с одной стороны защищал неприступный берег реки Пышма, а с другой — ров и высокая насыпь. Столь большое поселение, предполагают кладоискатели, можно изучать следующие 10 лет.

О средневековом городище археологи узнали от активных местных краеведов, которые обратили внимание на удивительную местность. Памятник был разведан кладоискателями еще в начале 1994 года, поэтому он стоял на учете и охранялся государством. О древнем городище в XIX веке писал русский исследователь Сибири и многолетний директор Александровского реального училища в Тюмени Иван Словцов, а также дочь купца Панфилова.

Фото: Музей тюменских историй.

Они указывали в своих записках, что на реке Пышма близ Чернореченского завода, который располагался как раз в селе Черная речка, имеются три городища. Еще один памятник истории и культуры археологии обнаружили несколько недель назад вблизи села Мичурино.

— У нас имеются все данные по крепостям и памятникам Тюменской области, но этот как-то выпадал из нашего внимания. Местные краеведы в прошлом году обратились к нам и рассказали, что здесь есть средневековое поселение. Предложили посмотреть. Собрались и приехали на место. Мы просто ахнули, когда пришли весной для осмотра, потому что очень большие, мощные фортификации. Из архивных материалов и по размерам фортификаций было ясно, что это городище позднего Средневековья. Таких памятников археологических на нашей территории не так много, — рассказала археолог Светлана Берлина.

Фото: Музей тюменских историй.

По мнению исследователей, городище такого масштаба можно поставить в один ряд с знаменитыми объектами археологии, как городища Искер или Кучум-гора. Они были ставками местных правителей. Возможно, чуть поменьше городища Чинги-Тура, которая была столицей Тюменского ханства.

— Мы предположили, что на этих землях больше 500 лет назад жили предки современных татар. Во время раскопок обнаружили разные предметы быта: инструменты, кости, посуду, керамику, наконечник от стрелы, ножи, орудия для обработки шкур. Самое интересное, что мы откопали уголь, это одна из самых выдающихся горных пород, по ней при лабораторном исследовании нам удастся установить дату, когда в этом городище жили люди, — пояснила Светлана Берлина.

Фото: Музей тюменских историй.

Раскопки ведутся на площади 70 квадратных метров. Благодаря обнаруженным вещам, исследователи пришли к выводу, что предыдущие поселенцы не только проживали на территории вблизи деревни Черная Речка, но и занимались здесь ремеслом. В этой же местности, считают кладоискатели, обитали люди еще в железном веке, а именно две с половиной тысячи лет назад.

Предположительно, городище, которое раскопали археологи, существовало минимум 500–600 лет тому назад. Несмотря на это, археологи обнаружили остатки жилищ.

Фото: Музей тюменских историй.

— Городище местные жители могли бросить из-за пожара. На эти мысли нас подталкивают найденные обугленные бревна. Более точные обстоятельства удастся установить позже, когда в лаборатории будет проведена экспертиза и исследованы другие городища, — объяснила археолог.

Исследователи отобрали анализы грунта, пород и другие части земли, чтобы узнать, когда именно люди жили на этих землях. Сгоревшее дерево будут исследовать химики, а найденные кости передадут палеозоологам. Таким образом, можно будет установить каких животных разводили наши предки.

Фото: Музей тюменских историй.

По мнению ученых, на исследование объекта у археологов уйдет больше 10 лет, именно такой промежуток времени позволит изучить настолько большое для того времени городище.