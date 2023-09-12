Куй железо, пока горячо: в Тобольске молодой кузнец изготавливает гвозди и инструменты на старой дедовской наковальне

Антон мастерски кует гвозди и даже из обычной железки может сделать шедевр Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

Кузнечное ремесло появилось во времена «железного века». Люди заметили, что при нагревании металла он плавится, овладели нужными навыками и построили первую кузницу. До середины XX века они были на пике популярности, но вскоре их сменили заводы и фабрики, а кузнечная деятельность ушла в прошлое и для современного мира стала «диковинкой». Однако нам удалось познакомиться с настоящим кузнецом, увидеть своими глазами наковальню и попробовать свои силы в необычном ремесле.

Связи с прошлым

Кузнецу Антону Козлову близко все то, что связано с русской народной культурой и ремеслом. По возможности он старается все это сохранить, потому и кузнечное дело для него стало делом всей жизни.

Чтобы сделать какое-то изделие, важно соблюдать определенные правила Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

– Лет пять или семь назад я увидел ковку - и все! Глаза загорелись, сердце бешено застучало, и я понял: «хочу-хочу-хочу» Тем более, что мне отец все детство рассказывал про нее. У меня и дед кузнец, и прадед тоже. Так что дело передается из поколения в поколение. Хотя, признаюсь, я с отцом ни разу не ковал на «горячую», но мы много чего делали по металлу, – говорит Антон.

По словам кузнеца, первый гвоздь ему удалось доделать только через год!

– Начал его ковать, когда находился под Ивановской областью, но не доковал. Когда приехал второй раз через год, удивился, что мастер его сохранил. А потом у меня было затишье. Время, когда я не занимался ковкой, но душой очень сильно к этому тянуло. Мы собрались с друзьями и моими детьми, и соорудили первый кузнечный горн, – продолжает кузнец.

Чтобы создать необходимые условия и приблизиться к мечте, в ход пошло все, даже электрическая плита.

– Мы взяли старую сломанную электрическую плиту, на нее поставили кирпичи, подвели пылесос и насыпали туда древесного угля. Ну и что-то попытались сковать! Немножко получалось, но на этом снова остановились, – вспоминает Антон.

Парню безумно хотелось выковать настоящий горн и нужные инструменты. И тут, как по заказу, произошло решающее знакомство.

– Ко мне в гости пришел знакомый, который обмолвился, что он кузнец. Я предложил ему попробовать поковать на «Базарной площади». Он согласился. Поддержку на организацию выхода на «Базарку» мы получили и от властей города. Затем у нас получилось собрать кузнечный горн. Купили оборудование, необходимую защиту. А у друга я взял кузнечные клещи и все пошло-поехало. Стали ковать, а сейчас у меня и сын этим загорелся, – делится кузнец.

Как сотни лет назад

Вся семья Антона неравнодушна к кузнечному делу. К тому же, наковальня, которая бережно хранится у кузнеца дома, – дедовская. Ей, как минимум, 80 лет.

– Недавно ко мне приезжали родственники, я им говорю: «хотите попробовать поковать? Дед же у нас ковал, наверняка слышали много об этом историй». Они согласились и остались в полном восторге! – сказал Антон Козлов.

Внешне молот не кажется таким тяжелым, однако держать его в руках и ковать гвоздь не так-то просто Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

Примечательно, что кузнец не идет в ногу со временем. Ему важно пройти именно тем путем, которым шли предки. Поэтому в его арсенале старинные инструменты и старинная наковальня. Тут ведь дороже сама история и то, что благодаря этому можно прикоснуться к прошлому.

– Можно ковать, что называется, высокотехнологично и не такими инструментами, как у меня. И греть не на угле, а на газе, например. А мне хочется заниматься ремеслом именно в том виде, в котором оно раньше существовало, – отметил Антон.

Ковка для Антона – это глубокий процесс самопознания, а не просто возможность сделать гвоздь.

– Процесс, который помогает себя по-другому почувствовать, получить душевный опыт. Может быть, я даже начать понимать руками «свой народ». Честно, не представляю уже жизнь без ремесла. Я даже начинаю болеть, если этого нет. Без всего этого ощущение, что жизнь становится неполноценной и ущербной, – комментирует мастер.

В планах у Антона довести кузницу до ума. Пока же, пользоваться кузницей круглый год невозможно. Погода диктует свои условия и приходится под нее смиренно подстраиваться.

– Хочу сделать крышу и приглашать гостей и туристов в любое время года! А еще хочу приобрести побольше инструментов, – сказал кузнец.

Свои силы в этом древнем деле попробовала и журналист "КП-Тюмень". Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

Испытано на себе

После диалога кузнец пригласил корреспондента «КП-Тюмень» попробовать свои силы в этом древнем ремесле. Оказалось, все не так просто. Молот – это вам не молоток!

Во-первых, он в разы тяжелее, во-вторых, значительно неудобнее. Помимо того, что его нужно крепко держать, еще и, как минимум, необходимо иметь неплохую физическую подготовку. Мышцы рук уже через 10-15 секунд затекают, не слушаются и просят бросить это нелегкое дело Да еще и «стучать» по будущему гвоздю или другому изделию нужно не абы как, а определенным способом.

Молот должен «подпрыгивать» от удара по наковальне, а затем плавно приземляться на будущий гвоздь. Весь процесс можно сравнить со звучанием музыки. Если «поет» хорошо, значит все правильно, а если потерял ритм, то пиши пропало.

Не все так просто и со спецодеждой. Маска, которая натягивается на лицо, запотевает и из-за этого увидеть все до мелочей практически невозможно. А от горна, то есть места, где «разогревают» металл, в разные стороны летят искры. Для неподготовленного человека немного страшновато. Однако сам процесс и нахождение рядом со всем этим вызывает непередаваемые впечатления. Ты, словно не в кузнице, а на съемках какого-то кинофильма. Или живешь не в современном мире, а на машине времени ненадолго отправился в прошлое.

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