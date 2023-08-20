«Это вам не губы красить!»: Корреспондент «КП-Тюмень» занялась боксом и развеяла миф о том, что это неженское дело

С тренером Игорем Мирзоевым, который и открыл для меня мир бокса Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

Если бы мне когда-нибудь сказали, что я буду заниматься боксом, клянусь, не поверила бы! В моей голове сидел укоренившийся в обществе стереотип, что бокс – не женское дело! Однако, попав в руки профессионала, этот миф в миг развеялся. За окном был конец марта. Природа оживала, а я – нет. На носу был день рождения, мое состояние оставляло желать лучшего и, чтобы как-то взбодриться, мне подарили абонемент в спортзал. Но тогда я абсолютно не подозревала, где и у кого окажусь.

Помню, пришла на первое занятие, где познакомилась с будущим тренером – боксером Игорем Мирзоевым. Мы пошли на беговую, начали знакомиться. Я робко призналась, что когда-то мечтала заняться боксом. На что получила неожиданное предложение: «Пойдем, попробуем, хочешь?». Отказываться от такого шанса я не стала и уже через пару минут стояла в боксерских перчатках, бинтах и в боевой стойке.

КУДА Я ВЛЯПАЛАСЬ!?

Первый «бой» запомню на всю жизнь! Хотя, это сложно назвать боем. Вводный урок, база, попытка прочувствовать «А что это?». Уже через полминуты после начала занятия я поняла, что не дышу, не умею стоять, абсолютно не слышу тело и, видимо, себя. Устали руки, ноги. А еще я понимала, что у меня мало что получилось, однако эмоций получила столько, что их было достаточно для понимания, что я и бокс отныне не разделимы.

Окружающие не сразу приняли мое новое увлечение. Кто-то крутил у виска и говорил, что мне нечего делать и «не женское это дело!». Кто-то пророчил «мужиковатую походку» и испорченный характер, но остановить меня уже было невозможно. С каждым занятием нагрузка становилась сложнее, а на одной из тренировок я и вовсе удивилась, что для выдержки нужны силовые, функциональные тренировки и табата (короткие интервальные тренировки). Этому я была совсем не рада.

– У тебя удары как поглаживания! Ударь со всей силы! Покажи характер! Бей, бей сказал! Видишь лапу – сразу бей! – кричал на меня тренер.

А потом тренер учил меня приседать, делать выпады, держать правильно штангу, не терять равновесие. А я чувствовала себя ребенком, который только-только учится делать первые шаги. И пока это делает нелепо, неправильно, смешно и несуразно. Взрыв мозга, не иначе! Чтобы нанести «мощный удар» ты должен быть расслаблен. Я миллион раз задавала своему тренеру вопрос: «Как можно ударить кого-то расслабленно?». Это все еще не укладывается в моей голове. Поэтому часто меня в нокаут отправляет боксерский мешок или же я сама себя, нанося неправильно удар.

– Ты видишь, что стоишь неправильно? Я тебя чуть толкну, ты упадешь! Где боевая стойка? Можешь! Можешь, сказал! Руки к лицу, иначе не успеешь закрыться от удара! Не тормози, иначе получишь! Не забывай про ноги! Прыгай, сказал!, – говорит Игорь Мирзоев.

Да, бокс не для слабых. Ты должен быть не только физически сильным, но и морально стойким. Выносливым. Иметь боевой дух. Даже тот же боксерский мешок не прощает слабости, сбивая тебя с ног, если ты задумался, устал или потерял контроль.

ЭКСТРАСЕНС ИЛИ ПСИХОЛОГ?

Никогда бы не подумала, что бокс настолько показателен. Если в обычной тренажерке ты качаешь один день ягодицы, второй – руки, третий день – спину, то во время занятий боксом в процесс включено все тело. И тут-то я была неприятно удивлена. Бокс, как сканер, он показывает все твои слабые места и оголяет даже то, что ты не готов кому-либо показывать. В этот момент началось испытание психики на прочность. Я впадала в крайности, расстраивалась, понимала, что вообще себя не знаю. Как будто 29 лет ты жил не своей жизнью, не в своем теле и был в нем скромным гостем, боящимся задать вопрос.

А еще было стойкое ощущение, что мой тренер – психолог или экстрасенс. Он прочел меня, как открытую книгу. Задал вопросы, которые не в бровь, а в глаз.

Как говорит тренер: "видишь лапу - сразу бей" Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

– Ты в школе скромно себя вела?, – спросил тренер.

Я ответила, что да, а после поинтересовалась с чего он сделал такой вывод.

– То, как люди ведут себя в боксе, они также ведут себя и в жизни! По твоим ударам, поведению, как ты долго думаешь, принимаешь решения, мне понятно, как ты живешь в социуме, как общаешься, – продолжил Игорь Мирзоев.

Это так. Отрицать истину было бессмысленно. Моя скромность, где-то зажатость, часто мешала мне не только в жизни, но и в профессии. Журналистика не подразумевает излишнюю скромность или стеснительность. Поэтому, получив вердикт о себе от тренера, я ушла в глубокий самоанализ и взглянула на все другими глазами.

ЧТО ДОРОЖЕ: НОГТИ ИЛИ БОКС?

То, что бокс – не девчачье дело, уже было сказано миллион раз. Однако в 21 веке, особенно в последние годы, он набирает популярность. Но ради занятий приходится чем-то жертвовать.

– Длинные ногти – это табу! У меня занимались девчонки, которые прям на занятиях под корень ломали свои ногти. Это больно. Ты же наносишь удар и ногти впиваются тебе чуть ли не в ладонь, в перчатку! Травмироваться здесь – раз плюнуть! Некоторым даже не надеть перчатки! Бывает и такое, что девушки приходят на бокс, понимают, что с ногтями неудобно и больше не ходят. Я говорю: «Надо сделать выбор: бокс или ногти», и есть те, кто выбирает второе. Тут вопрос приоритетов, – делится Игорь Мирзоев.

ЭМОЦИИ, РАЗНИЦА И ПСИХОЛОГИЯ

Не так страшен черт, как его малюют. В основном, многие видят мужской бокс и кажется, что под такую раздачу попадают и женщины, но это не так.

– Мужской бокс более жестче! Но даются одинаковые упражнения и женщинам, и мужчинам. Правда, это если говорить о профессиональном боксе. Если же говорить про тех, кто ходит ко мне – девушки чаще всего посещают бокс для эмоциональной разгрузки. Я не ставлю их в спарринги, Они у меня бьют мешки, груши, лапы! Ну, иногда и мужчин, но им не отвечают!, – смеется Игорь.

Если не успел вовремя среагировать, то есть шанс получить лапой по лицу. Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

Игорь добавил, что он не сторонник женского бокса, где бьют по лицу, а еще подчеркнул, что женщин обучать проще! Они быстрее все схватывают. Часто на его тренировках люди раскрываются и эмоционально. Кто-то плачет, кто-то говорит о переживаниях, кто-то просто хочет быть услышанным.

– Я в прошлом - боец, и нас тоже, выходя на ринг, хотели нокаутировать. Но мы знали об этом, были готовы. У меня были и травмы, родители не одобряли мое занятие боксом. Переживали сильно. А сейчас, в своей тренерской деятельности, я на то и тренер, чтобы подстраиваться под ситуации. Я понимаю, когда человек хочет высказаться, поделиться своими эмоциями. Могу выслушать. И если могу дать совет, то я попробую это сделать. Ко мне и дети обращаются. Они иногда родителей воспринимают не так, как меня. Или наоборот их родители просят меня поговорить с детьми. Мол, скажите ему, чтобы кушал больше или вел себя хорошо. Я стараюсь лавировать между всем этим и находить баланс, – говорит тренер.

Может ли сказать Игорь, что девушки стали больше заниматься боксом? Да. По крайней мере, у него представительниц прекрасного пола на групповых и индивидуальных занятиях точно стало больше.

– С чем это связано? Много показывают в интернете и на ТВ моделей, актрис, популярных личностей, которые занимаются боксом. Плюс девушки желают выплеснуть свою энергию, а бокс в этом хороший помощник, – продолжает говорить тренер.

УСПОКОИЛО ДЕВИЧЬЮ ДУШУ

Я - человек эмоциональный. Работа сложная. Приключений много. Бокс оказался для меня спасением. Это как психотерапия. С каждым занятием ты раскрываешься, становишься смелее, раскрепощеннее, легче. Уходят из головы тараканы, даже самые застаревшие. Мысли становятся яснее и, конечно, самооценка выше. Прошло всего чуть больше трех месяцев, как я впервые надела боксерские перчатки и попала в руки Игоря Мирзоева, но жизнь моя здорово изменилась.

– Ты когда ко мне пришла, что-то давалось тебе очень тяжело, а что-то легко. У тебя не было сил, ты падала. Я старался поддерживать тебя, находить с тобой контакт. Сейчас все изменилось. Я не говорю, что мы добились высоких результатов, но уже проделали большой путь. А еще я помню, что в начале ты мне не доверяла и между нами была стена. Это уже тоже в прошлом. Ты большая молодец. От тебя всегда есть обратная связь. Ты стараешься выполнять то, что я говорю, а это для тренера очень важно. А еще с нашими тренировками ты отвлекалась от своих проблем, укрепилась эмоционально, психически и поправила определенные сферы жизни. Ты намного стала увереннее, ярче!, – подытожил тренер Игорь Мирзоев.

После бокса ты красный, мокрый, но довольный Фото: Екатерина БАЙКАЛОВА

Да, вряд ли я когда-то выйду на ринг и отправлю противника в нокаут. Я не преследую этой цели, но в боксе я нашла себя, поняла, что миф о неженском деле – это и правда миф! Я развеяла его убедившись на собственном опыте. А еще я глубоко убеждена в том, что главное в этом деле – найти своего человека. Тренера, который станет для тебя не только наставником на пути к идеальному телу, силе и мощным ударам, но и другом, в окружении которого ты чувствуешь себя хорошо.