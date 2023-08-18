Ямальские школьники защитили свои проекты по улучшению жизни в регионе

Фото предоставлено Законодательным Собранием ЯНАО

Ямальские ребята, ставшие участниками пилотного проекта «Время первых!», вышли на финишную прямую. Начиная с марта, они проходили стажировку в окружном парламенте и разрабатывали проекты по улучшению Ямала и повышению качества жизни северян.

И вот в анапском лагере «Юбилейный» состоялась защита идей стажеров – подростки презентовали экспертам свои социально важные наработки.

Фото предоставлено Законодательным Собранием ЯНАО

Кстати, часть стажеров – это полуфиналисты конкурса «Большая перемена», поэтому они представляли свои проекты дистанционно, из Ханты-Мансийска.

Поддержать ребят и дать свою экспертную оценку приехали председатель Заксобрания Ямала Сергей Ямкин и его заместитель Наталия Фиголь, другие депутаты-наставники подключились онлайн. Также на встрече присутствовала Ирина Вилкова – заместитель председателя совета регионального отделения РДДМ «Движение первых».

В общей сложности подростки разработали двенадцать перспективных проектов по шести социально значимым направлениям: экотуризм, культура КМНС, профориентация, развитие креативных индустрий, правовая грамотность и ответственное обращение с животными.

Провести экофорум у подножия Полярного Урала, превратить замороженные промышленные объекты в точки притяжения туристов, открыть центры поддержки креативной молодежи и переформатировать подход к профориентации – это лишь малая часть идей стажеров.

Фото предоставлено Законодательным Собранием ЯНАО

К примеру, Даяна Ганшина из Салехарда, Диана Хазипова и Татьяна Малишевская из Нового Уренгоя, Александра Тарасова из Пангод и Вячеслав Привезенцев из Губкинского занимаются правовой грамотностью молодежи. Свой проект ребята назвали М.Л.А.Д. – «Молодежь. Легитимность. Активность. Дело».

По мнению ребят, правоведение должно быть интересным: для самых маленьких – мультики на соответствующую тематику, для школьников – кейс-чемпионаты.

Основной упор планируется сделать на разработке тематического раздела для сайта ямальского парламента «Законы – детям». Привлекать молодежь в М.Л.А.Д. планируется через соцсети и мессенджеры.

– Сегодня мы можем подвести итоги проекта «Время первых!». Считаю его очень удачным. Стажировка в Законодательном Собрании Ямала позволила старшеклассникам испытать себя, понять, в каких сферах они хотят развиваться. Такое сотрудничество взаимовыгодно. Молодежь – будущее округа, наш кадровый потенциал, для которых главная мотивация – это сделать Ямал лучше, – прокомментировал Сергей Ямкин.

Фото предоставлено Законодательным Собранием ЯНАО

Также своими впечатлениями поделился участник проекта Вячеслав Привезенцев.

– Стажировка проходила на протяжении пяти месяцев, но она не отпускала никогда. Каждую неделю были какие-то интересные активности, вебинары, мы сами собирались с командой и обдумывали защиту. Мы были в приятном напряжении и сумели подойти к итоговому мероприятию в хорошем тонусе, а в итоге – успешно защититься, – завил школьник.

По словам председателя совета регионального отделения РДДМ Максима Древинского, каждый проект внес огромный вклад в развитие направлений.

– Стажировка получила большой отклик у ребят, подарила бесценный опыт. Уверен, что он обязательно пригодится им в жизни. Но самое главное – теперь ребята точно знают, что могут сделать родной округ еще лучше и их всегда ждут на Ямале, – сказал он.

В завершение мероприятия подросткам вручили именные сертификаты о прохождении стажировки, статуэтки и памятные сувениры.

Фото предоставлено Законодательным Собранием ЯНАО

Кстати, «Время первых!» – первый в стране проект по стажировке школьников в парламенте и подготовке реальных проектов.

На берегу Черного моря подростки не только презентуют итоги кропотливой работы, но и отдыхают. Ведь поездка в первую очередь – награда за активность, трудолюбие и желание менять жизнь к лучшему.

Чтобы посмотреть, как проводит свободное время ямальская молодежь, Сергей Ямкин и Наталия Фиголь совершили экскурсию по лагерю. Они побывали в спальных корпусах, столовой, помещениях для нетворкинга, на площадках для игр и спорта.

Фото предоставлено Законодательным Собранием ЯНАО

– В лагере «Юбилейный» созданы очень хорошие условия. Сейчас здесь находятся почти пятьсот ямальских ребят, – прокомментировала Наталия Фиголь.