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Общество18 августа 2023 4:00

Ямальские школьники защитили свои проекты по улучшению жизни в регионе

Ребята трудились по шести социально значимым направлениям
Марина Прохорова
Фото предоставлено Законодательным Собранием ЯНАО

Фото предоставлено Законодательным Собранием ЯНАО

Ямальские ребята, ставшие участниками пилотного проекта «Время первых!», вышли на финишную прямую. Начиная с марта, они проходили стажировку в окружном парламенте и разрабатывали проекты по улучшению Ямала и повышению качества жизни северян.

И вот в анапском лагере «Юбилейный» состоялась защита идей стажеров – подростки презентовали экспертам свои социально важные наработки.

Фото предоставлено Законодательным Собранием ЯНАО

Фото предоставлено Законодательным Собранием ЯНАО

Кстати, часть стажеров – это полуфиналисты конкурса «Большая перемена», поэтому они представляли свои проекты дистанционно, из Ханты-Мансийска.

Поддержать ребят и дать свою экспертную оценку приехали председатель Заксобрания Ямала Сергей Ямкин и его заместитель Наталия Фиголь, другие депутаты-наставники подключились онлайн. Также на встрече присутствовала Ирина Вилкова – заместитель председателя совета регионального отделения РДДМ «Движение первых».

В общей сложности подростки разработали двенадцать перспективных проектов по шести социально значимым направлениям: экотуризм, культура КМНС, профориентация, развитие креативных индустрий, правовая грамотность и ответственное обращение с животными.

Провести экофорум у подножия Полярного Урала, превратить замороженные промышленные объекты в точки притяжения туристов, открыть центры поддержки креативной молодежи и переформатировать подход к профориентации – это лишь малая часть идей стажеров.

Фото предоставлено Законодательным Собранием ЯНАО

Фото предоставлено Законодательным Собранием ЯНАО

К примеру, Даяна Ганшина из Салехарда, Диана Хазипова и Татьяна Малишевская из Нового Уренгоя, Александра Тарасова из Пангод и Вячеслав Привезенцев из Губкинского занимаются правовой грамотностью молодежи. Свой проект ребята назвали М.Л.А.Д. – «Молодежь. Легитимность. Активность. Дело».

По мнению ребят, правоведение должно быть интересным: для самых маленьких – мультики на соответствующую тематику, для школьников – кейс-чемпионаты.

Основной упор планируется сделать на разработке тематического раздела для сайта ямальского парламента «Законы – детям». Привлекать молодежь в М.Л.А.Д. планируется через соцсети и мессенджеры.

– Сегодня мы можем подвести итоги проекта «Время первых!». Считаю его очень удачным. Стажировка в Законодательном Собрании Ямала позволила старшеклассникам испытать себя, понять, в каких сферах они хотят развиваться. Такое сотрудничество взаимовыгодно. Молодежь – будущее округа, наш кадровый потенциал, для которых главная мотивация – это сделать Ямал лучше, – прокомментировал Сергей Ямкин.

Фото предоставлено Законодательным Собранием ЯНАО

Фото предоставлено Законодательным Собранием ЯНАО

Также своими впечатлениями поделился участник проекта Вячеслав Привезенцев.

– Стажировка проходила на протяжении пяти месяцев, но она не отпускала никогда. Каждую неделю были какие-то интересные активности, вебинары, мы сами собирались с командой и обдумывали защиту. Мы были в приятном напряжении и сумели подойти к итоговому мероприятию в хорошем тонусе, а в итоге – успешно защититься, – завил школьник.

По словам председателя совета регионального отделения РДДМ Максима Древинского, каждый проект внес огромный вклад в развитие направлений.

– Стажировка получила большой отклик у ребят, подарила бесценный опыт. Уверен, что он обязательно пригодится им в жизни. Но самое главное – теперь ребята точно знают, что могут сделать родной округ еще лучше и их всегда ждут на Ямале, – сказал он.

В завершение мероприятия подросткам вручили именные сертификаты о прохождении стажировки, статуэтки и памятные сувениры.

Фото предоставлено Законодательным Собранием ЯНАО

Фото предоставлено Законодательным Собранием ЯНАО

Кстати, «Время первых!» – первый в стране проект по стажировке школьников в парламенте и подготовке реальных проектов.

На берегу Черного моря подростки не только презентуют итоги кропотливой работы, но и отдыхают. Ведь поездка в первую очередь – награда за активность, трудолюбие и желание менять жизнь к лучшему.

Чтобы посмотреть, как проводит свободное время ямальская молодежь, Сергей Ямкин и Наталия Фиголь совершили экскурсию по лагерю. Они побывали в спальных корпусах, столовой, помещениях для нетворкинга, на площадках для игр и спорта.

Фото предоставлено Законодательным Собранием ЯНАО

Фото предоставлено Законодательным Собранием ЯНАО

– В лагере «Юбилейный» созданы очень хорошие условия. Сейчас здесь находятся почти пятьсот ямальских ребят, – прокомментировала Наталия Фиголь.

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