Ямальские подростки смогут пройти стажировку в Заксобрании

Фото из личного архива Законодательного Собрания ЯНАО

На Ямале стартовал пилотный проект «Время первых!», в рамках которого подростки 14 – 17 лет – участники российского движения детей и молодежи «Движение первых» – могут пройти стажировку в Заксобрании.

Его участники создадут собственные проекты по улучшению Ямала и повышению качества жизни северян. В процессе работы ребята попробуют себя в роли депутатов, погрузятся в общественно-политическую жизнь региона, приобретут новые навыки, опыт и знакомства.

Планируется, что защита проектов пройдет на берегу Черного моря в детском оздоровительном лагере – ребята станут полноценными участниками августовской смены. Также те, кто успешно пройдут стажировку, получат рекомендации от организаторов.

– Наша главная цель – расширить кругозор школьников и студентов колледжей, развить их навыки, необходимые специалистам будущего. Важно, чтобы ямальская молодежь понимала – после обучения в вузах их ждут дома, а их компетенциям найдут достойное применение, – прокомментировал спикер ямальского парламента Сергей Ямкин.

Чтобы попасть на «Время первых», нужно пройти отбор: заполнить заявку на сайте ямальского парламента, ответить на три предложенных вопроса, рассказать о своих увлечениях и внеурочной деятельности.

Претенденты, набравшие максимальное количество баллов в конце первого отборочного этапа, перейдут во второй. В итоге после онлайн-собеседования к стажировке допустят лишь 30 школьников.

Направление стажировки участники выберут сами: «Движение – жизнь!» – спорт, здоровый образ жизни, туризм и путешествия; «Помогай и узнавай» – волонтерство и добровольчество, образование и знания, труд, профессия и свое дело; «Живи грамотно» – экология и охрана природы, наука и технологии, экономическая грамотность; «История – в дружбе» – дипломатия и международные отношения, патриотизм и историческая память; «Сияй, Ямал» – культурное наследие Ямала, коренные малочисленные народы Севера; «Культура в эфире» – медиа и коммуникации, культура и искусство.

– Часть ребят уже определились, кем они хотят стать в будущем. Помимо подготовки к поступлению в вузы крайне важно идти к своей мечте уже сейчас. Стажировка – это возможность получить практический опыт, понять, что ты на правильном пути, – прокомментировал председатель совета регионального отделения движения детей и молодежи «Движение первых» в ЯНАО Максим Древинский.

Стажировка будет состоять из теоретической и практической частей. Первая продлится с 10 по 25 апреля, вторая – до 31 мая. Ребят ждут лекции, семинары и другие занятия в онлайн-формате, практика будет включать разработку уже упомянутого собственного проекта.

Наставниками стажеров станут депутаты ямальского парламента. Они помогут ребятам подготовиться к защите, которая пройдет в августе.

Организаторы проекта «Время первых!» – Законодательное Собрание ЯНАО и ямальское отделение РДДМ «Движение первых».

Важно! Для того, чтобы подать заявку на стажировку, подросткам необходимо заручиться разрешительными документами от родителей или опекунов, также им потребуется учетная запись на портале «Госуслуги».