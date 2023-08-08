Новый остров на Туре: грозит ли реке обмеление?

Фото:Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Новый остров, который взбудоражил горожан, образовался на Туре. Большой общественный резонанс вызвало появление новой отмели на реке в Тюмени. Фото острова на краю водоема породило среди тюменцев мнение, что Тура стремительно мелеет и, возможно, скоро вовсе пересохнет. Последствия этого в глазах простого обывателя выглядят просто катастрофически: прекращение судоходства, отсутствие питьевой воды для миллионного региона, а также пыльные бури с высохшего русла реки.

По мнению кандидата биологических наук Марины Гильмановой, повышение и падение уровня воды в Туре происходят постоянно. Несмотря на то, что на сегодняшний день Тура поражает жителей своим обмелением, это не предел. Согласно данным гидропоста, абсолютный минимум уровня воды фиксировался в 2020 году, когда казалось, что река вот-вот и совсем исчезнет. В июле 2023 года уровень воды на Туре действительно обновил новый рекорд, достигнув отметки в -81 см. А в 2016 году уровень воды был такой, что в городе объявляли «желтый» уровень неблагоприятного явления, так как вода выходила на пойму.

По словам биолога, периодически на реке бывают спады воды, однако текущее обмеление не повлияет на судоходство следующего года, и все будет нормально. Эксперт подчеркнула, что властям и жителям все равно нужно задуматься о состоянии водоема.

Фото:Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

– Для повышения уровня воды необходимо проводить следующие мероприятия: очищать дно и формировать прибрежную защиту лесных полос, которые могут удерживать снег и поддерживать водный баланс, а также свести к минимуму заборы воды. Главная причина обмеления – это конечно малоснежная зима и аномально высокие температуры воздуха лето 2023, – отметила кандидат биологических наук Марина Гильманова.

Биолог считает, что ничего удивительного в образовании острова на Туре нет. Они появляются на водоеме во многих местах, в том числе и в районах Тюменской области, где уровень воды обычно немного выше.

Другие эксперты тоже не видят ничего страшного в обмелении главной реки города. Все они называют это явление цикличным. Руководитель Института наук о Земле Виталий Хорошавин уверен, что на сегодняшний день Туре помогут только проливные дожди, ведь основной источник жидкости в реке – это талая вода.

Стоит напомнить, что власти выставили три баржи на Туре, которые создали подпор и стабилизировали уровень на водозаборе, также для водоема были закуплены насосы и смонтированы дополнительные трубопроводы. Эксперты в один голос заявляют, что эти мероприятия помогут реке, но незначительно.

Фото:Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Также сотрудники «Водоканала» обследовали глубоководную часть метелевского водозабора, провели очистку решеток оголовка.

– В районе водозабора ТЭЦ-2 энергетики прочистили водоподводящий канал к береговой насосной станции и обеспечили подачу воды из глубоководной части реки в водоприемный ковш водозабора с помощью маломерного водометного катера, – заявляли в информационном центре правительства Тюменской области.

Доказали ли данные мероприятия свою эффективность? Действительно, с 16 июля, когда уровень воды в Туре упал до рекордных показателей, вода начала прибывать. Согласно данным гидропоста, уровень воды в реке за три недели увеличился на 40 см. Сейчас он составляет -42 см, а 16 июля специалисты фиксировали отметку в -81 см.