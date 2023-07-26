В Тюменской области нашли эффективный способ стабилизации уровня воды в Туре

Власти объяснили, откуда на Туре в Тюмени взялись баржи, и зачем они перегородили реку. Фото: Виктория Гаврик

Власти Тюменской области нашли эффективный способ стабилизации уровня воды на водозаборе ТЭЦ-1 из-за обмеления Туры. В текущем году уровень реки, которая является источником воды для технологических нужд ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, а также для поверхностного водозабора «Тюмень Водоканала», находится ниже обычных значений.

Специалисты разработали и внедрили оперативные технические решения, обеспечивающие бесперебойную работу водозаборных сооружений. Так, были выставлены три баржи, которые создали подпор и стабилизировали уровень на водозаборе, закуплены насосы и смонтированы дополнительные трубопроводы.

Сотрудники «Водоканала» обследовали глубоководную часть метелевского водозабора, провели очистку решеток оголовка.

– В районе водозабора ТЭЦ-2 энергетики прочистили водоподводящий канал к береговой насосной станции и обеспечили подачу воды из глубоководной части реки в водоприемный ковш водозабора с помощью маломерного водометного катера, – заявили в информационном центре правительства Тюменской области.

По мнению властей, все мероприятия показали эффективность.

Напомним, в регионе с 24 июля 2023 года запрещено движение судов на участке с 177,2 км по 175,1 км реки Туры (кроме судов, контролирующих состояние плавучих средств, создающих искусственный подпор). Ученые и представители правительства региона разрабатывают варианты технических решений, которые позволят регулировать уровень воды в реке Туре.