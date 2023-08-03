В Западной Сибири под селом Мичурино археологи нашли городище позднего Средневековья

Фото: Музей тюменских историй.

В Тюменском районе, на территории села Мичурино, найдены артефакты позднего Средневековья. По словам тюменских специалистов, раньше на этой территории жили тюркские племена, предки современных татар. Археологи обнаружили предметы бакальской культуры. Находки – артефакты периода XIV – XVI веков нашей эры.

– Очень много найдено на первый взгляд невзрачных фрагментов. В древности с помощью глины люди утепляли свои жилища. Сами дома сгорели, а глина запеклась и осталась в виде камней. Возможно, они свидетельствуют о том, что мы нашли древнее городище позднего Средневековья. Еще здесь много фрагментов керамики, – рассказала научный сотрудник сектора археологии Тюменского научного центра Сибирского отделения РАН Светлана Берлина.

По мнению экспертов, памятников такого масштаба на территории Западной Сибири немного, именно в Тюменской области их всего три – знаменитое городище в Тобольске, недалеко от Иртыша. Из этих памятников только на одном Искере (столица татарского Сибирского царства) и Чувашском мысу (старинный татарский городок, место, где произошла решительная битва Ермака с татарами) производились Тобольским губернским музеем археологические раскопки. Однако многое еще до сих пор не изучено. Второе значимое городище – это таинственный холм, где, согласно легендам, якобы жила одна из жен хана Кучума, а по другим мифам, Ермак здесь разгромил войска хана.

Фото: Музей тюменских историй.

– В Тюменском районе мы не ожидали найти городище таких масштабов. Когда мы в первый раз пришли, были шокированы обнаружением городища такой огромной площади. Оно действительно большое. Всё указывает на то, что здесь жили тюрки, предки современных татар. Ответы на многие вопросы дадут древние угли. Дерево обычно сгнивает в почве, не сохраняется, но нам повезло. Оно обгорело, скорее всего был штурм или пожар, обгоревшие доски упали и, возможно, отломились от каких-то укреплений. Уголь мы отдадим на радиоуглеродный анализ и позже сможем уже более точно датировать наш памятник, – заявила Светлана Берлина.

Конечно, часть городища потерпела значительные разрушения и даже, может, совсем уничтожена, как естественным путем – от времени, так и от искусственного приложения лопаты кладоискателей. Однако участники юной научной экспедиции бережно и тщательно исследуют каждый уголок найденного памятника. Почти все расчищения происходят с помощь кисточек.

Позже ученые снова вернутся в село. Археологи предполагают, что между Мичурино и Костылева должно быть еще три таких городища.

Фото: Музей тюменских историй.

Ранее мы писали о том, что в Тюменской области на месте земельного участка, где должна была строиться и жить многодетная семья, обнаружили древний курган. В деревню Большие Акияры выезжали археологи, палеонтологи и другие ученые. Эксперты обнаружили древнее захоронение, где, предположительно, был захоронен какой-то вождь, военный начальник или зажиточный воин. Часто в подобных курганах не одно захоронение, там могут быть родовые кладбища.

Специалисты выяснили, что двухтысячелетний курган был разграблен. По словам археологов, грабители разрыли древнюю могилу и забрали оттуда всё самое ценное – от золота до украшений. Однако в захоронении могли сохраниться наконечники стрел, кости погребенного или керамические горшки другого тысячелетия.