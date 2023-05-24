Археологи нашли в Тюменской области погребения первых веков нашей эры

Двухтысячелетний курган был разграблен несколько сотен лет назад. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области на месте земельного участка, где должна была строиться и жить многодетная семья, обнаружили древний курган. В деревню Большие Акияры выехали археологи, палеонтологи и другие ученые.

– Там, скорее всего, был захоронен какой-то вождь, военный начальник, может, зажиточный воин. Часто в подобных курганах не одно захоронение, там могут быть родовые кладбища. Таким образом, предполагаем мы, вместе с воином там захоронены его жена, дети или близкие родственники. В таких курганах бывает до шести-семи могил, – объяснила научный сотрудник сектора археологии Тюменского научного центра СО РАН Светлана Берлина.

Специалисты выяснили, что двухтысячелетний курган был разграблен, как это обычно бывает, несколько сотен лет назад. По словам археологов, грабители разрыли древнюю могилу и забрали оттуда все самое ценное: от золота до украшений. Светлана Берлина уточнила, что в захоронении могли сохраниться наконечники стрел, кости погребенного или керамические горшки другого тысячелетия.

Теперь многодетной семье, которой принадлежал земельный участок, выдадут новую территорию под строительство дома.

Добавим, ученые предположили, что на окраине деревни есть еще одно захоронение, но только оно моложе кургана на 500 лет. По легенде, там похоронены миссионеры второй-третьей волны исламизации Сибири.

Отметим, следы железного века ученые обнаружили в деревне Большие Акияры Тюменского района на четырех участках.

Напомним, в Тюменской области палеонтологи нашли зубы гигантской акулы, жившей 40 млн лет назад.