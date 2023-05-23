В Тюменской области палеонтологи нашли зубы гигантской акулы, жившей 40 млн лет назад

Фото: группа «Prehistoric Ural» в социальной сети «ВКонтакте».

В Тюменской области палеонтологи нашли зубы акулы, которая жила на территории нашего региона больше 40 миллионов лет назад. Останки гигантской акулы рода Цеторинус Максимус были обнаружены в Кыштырлинском карьере. Об этом рассказал палеонтолог Антон Масленников корреспонденту «Комсомольской правды» – Тюмень».

По мнению ученого, зубы гигантской акулы на территории Тюменской области – это большая неожиданность и весьма редкая находка.

– Наука доверяет только фактам, есть установленный факт – значит, это есть. Будем отталкиваться от этого. Находка этой акулы, во-первых, сама по себе в наших краях первая, значит, они здесь водились. Из этого следует вывод, что здесь им хватало кормовой базы, устраивал температурный режим. Также, например, можно более детально охарактеризовать древнюю экосистему региона. Во-вторых, сами по себе находки этих акул довольно редки, и они больше распространены в более поздних (молодых) породах олигоценового периода, а здесь эоцен, более древняя эпоха. Их находки в эоцене еще более уникальны, – объяснил Антон Масленников.

Группа «Prehistoric Ural» в социальной сети «ВКонтакте».

Кыштырлинский карьер, по словам палеонтолога, известен свои редкими и любопытными окаменелостями. Кроме зубов акулы ученые находили здесь останки кораллов, крабов, но самые ценные – это древние птицы.

– Из редких – останки птицы. Вообще останки птиц – одни из самых редких окаменелостей относительно других. В Кыштырлинском карьере мы нашли кость одной такой. Останки птицы из тех же слоев, как и акула, поздних эоцен. Ровесница найденной акулы, – уточнил Антон Масленников.

По мнению ученых, земли в Западной Сибири знамениты находками древних рыб, так как здесь много маленьких речек. Для палеонтологов, которые занимаются изучением разновидностей акул, найденные зубы – это достаточно богатый материал для дальнейших исследований.

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