На концерте тюменского рэпера OG Buda парень сделал предложение руки и сердца своей девушке, но получил отказ

Фото: Екатерина Байкалова.

На одном из концертов тюменского рэпера OG Buda молодой человек сделал предложение руки и сердца своей девушке. Однако, несмотря на общественное давление и публичность, красавица не растерялась и отказала избраннику. Видеозапись с концерта появилась в социальных сетях несколько дней назад.

На кадрах зафиксировано, как парень поднялся на сцену, попросил у избранницы прощения за «все совершенные ошибки», после этого он опустился на одно колено и поднял руку с коробочкой, в которой находилось кольцо. Зрители поддержали храбреца, каждый кричал «браво» и «ты молодец». Тогда молодой человек задал девушке при многочисленной аудитории каверзный вопрос: «Ты выйдешь за меня?». Предложение руки и сердца сопровождалось криками и визгами зрителей.

Однако девушка шокировала всех присутствующих. Он отказала молодому человеку и объяснила, почему совершила такой поступок:

– Он мне сделал очень больно. Я не могу сказать «да». Простите, пожалуйста. Он очень хороший. Я очень советую его многим девушкам. Он очень хороший, но он сделал мне очень больно. Очень больно. Много раз.

После этого девушка замолчала, а тюменский рэпер попросил поддержать пару и продолжил концерт. Примечательно, что в комментариях под видео пользователи поддержали красавицу и похвалили ее, ведь она не поддалась давлению со стороны молодого человека.

Прокомментировала происходящие уроженка Тюмени и звезда шоу-бизнеса Алена Водонаева.

– На концерте OG BUDA парень сделал предложение своей девушке прямо на сцене, а она ответила нет. Правильно сделала. Визжать истеричной свиньей в чужой микрофон – так себе предложение, да еще еще и больно сделал, – написала Водонаева в соцсетях.

Ранее мы писали о том, как итальянский пианист и блогер Лоренцо Баньятти приготовил пасту с картошкой в тюменском кафе. Об этом парень рассказал в соцсетях. Тюменские поклонники тут же забросали итальянца хвалебными отзывами и признались, что «готовы есть все подряд из его рук». Отвечая на вопрос, почему Лоренцо выбрал именно Тюмень, парень ответил, что месяц назад именно в нашем городе состоялись его фортепианные концерты.