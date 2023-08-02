Фото: Реабилитация летучих мышей Москвы.

Тюменские ученые впервые выявили боррелиоз у летучих мышей. Патогенные штаммы бактерий рода Borrelia обнаружила биолог Тюменского медицинского университета Мария Орлова при изучении паразитов летучих мышей. Пробы взяты у рукокрылых, обитающих в Тюменском районе близ деревни Коняшино.

Анализ клещей тюменский ученый проводила в институте «Виром» Роспотребнадзора в Екатеринбурге.

- В России систематическая исследовательская работа по изучению паразитов летучих мышей до сих пор не проводилась, но необходимость в ней назрела. Пандемия COVID-19 нам это отчетливо продемонстрировала. Летучие мыши часто контактируют с человеком, залетают в жилье. Часть клещей, переносчиками которых являются млекопитащие, могут быть опасны для людей. Например, обнаруженные нами штаммы боррелиоза однозначно патогенны, а вот о штаммах риккетсии, которые также были выявлены в ходе исследования, такой вывод делать пока рано. Необходимо продолжить изучение. Кроме того, важно уделить внимание вопросу возможности передачи инфекций от млекопитающего человеку, - заявила кандидат биологических наук, доцент кафедры мобилизационной подготовки здравоохранения и медицины катастроф Мария Орлова.

Фото: Тюменский государственный медицинский университет.

Отметим, опасная бактерия рода Borrelia вызывают боррелиоз, или болезнь Лайма, - это инфекционное заболевание, которое поражает опорно- двигательную, сердечно – сосудистую и нервную систему. Бактерии рода Rickettsia могут вызвать острые лихорадочные заболевания — риккетсиозы.

В конце эксперт напомнила, что для защиты от возможных болезней при контакте с летучей мышью рекомендуется прикасаться к млекопитающему рукой в перчатке. В случае укуса необходимо срочно обратиться за помощью в инфекционную больницу.

Ранее мы писали о том, что биолог тюменского университета выразила опасение касательно нового вида клещей, которые могут вызывать чуму и лихорадку. Доцент вместе со своими коллегами выявила новые виды клещей, которые обитают на летучих мышах. Ученый объяснила, что опасные паразиты широко распространены в регионах Сибири и Монголии.

До этого ученые считали, что фауна паразитов летучих мышей полностью изучено, однако это оказалось не так. Перепроверив свои исследования на территории Западной и Восточной Сибири, специалисты нашли новый вид гамазовых клещей. Эти паразиты питаются кровью и способны распространять различные опасные инфекции, даже древние.