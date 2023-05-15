Ученые: россиянам угрожают новые виды клещей, способных вызывать чуму и лихорадку

Фото: предоставлено героиней материала.

Биолог Тюменского государственного университета Мария Орлова выразила опасение касательно нового вида клещей, которые могут вызывать чуму и лихорадку. Напомним, доцента ТюмГУ вместе со своими коллегами выявила новые виды клещей, которые обитают на летучих мышах. Ученый объяснила, что опасные паразиты широко распространены в регионах Сибири и Монголии.

— До этого дня мы считали, что фауна паразитов летучих мышей на территории Западно-Восточной Сибири изучена. Обнаружение новых видов, дают нам понять, что, во-первых, мы были не правы, наша фауна еще не совсем изучена. Во-вторых, раз это гамазовые клещи, они питаются кровью и способны распространять различные опасные инфекции. В России на сегодняшний день ситуация с болезнями летучих мышей изучена достаточно слабо, есть только пару пилотных работ. Несмотря на то, что эти паразиты не нападают напрямую на человека, тем не менее они поддерживают циркуляцию возбудителя в популяции летучих мышей. С этой позиции они очень важны. Я надеюсь, что в ближайшее десятилетие у нас решится вопрос, какие болезни у нас ассоциируются с летучими мышами и их паразитами. Много лет мы считали, что летучие мыши достаточно изолированная группа от людей и никакого вреда нанести не могут, но ситуация с коронавирусом нам продемонстрировала другую сторону реальности. Мы рассчитываем на продолжение исследования, — рассказала Мария Орлова в разговоре с корреспондентом редакции «Комсомольская правда Тюмень».

Кроме того, пояснила специалист в области биологии, эти клещи могут выживать вне носителя, причем значительно долгое время.

Фото: предоставлено героиней материала.

— Что касается контакта с человеком, гамазовые клещи – это круглогодичные паразиты, но есть одна тонкость. Среди них есть представители рода, один из которых описан в нашем исследовании. Эта группа клещей, которой присуще такое явление, как временный паразитизм. Таким образом, они могут покидать своего хозяина и некоторое время находиться в убежище, причем это время достаточно длительное, до полугода. Если, например, он проживает в дупле, значит может контактировать с разными видами животных: птицы, белки и другие. В этом случае открывается коридор переноса инфекции от летучих мышей к другим животным, а там ситуация может развиваться по-разному. Это животное укусит какой-то иксодовый клещ, а он, в свою очередь, уже может нападать на человека или домашних животных. Вся эта цепочка может дотянуться до человека, что вызывает определенное беспокойство, — уточнила биолог Тюменского государственного университета Мария Орлова.

Ученый добавила, что внешне гамазовые клещи, которые живут на летучих мышах, сильно отличаются от иксодовых – именно их мы привыкли наблюдать в траве или на домашних питомцах.