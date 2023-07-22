«Он через себя пропускал боль, что русские умирают в Донбассе»: коллеги вспоминают погибшего при обстреле ВСУ военкора Ростислава Журавлева

Ростислав Журавлев в самом начале спецоперации на Украине. Фото: Ростислав Журавлев

Гибель военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева шокировала не только общественность, но и его коллег по цеху. Раньше Ростислав работал в тюменских СМИ, проявил себя в регионе как профессионал своего дела и человек-слова. Мы поговорили с бывшими коллегами и просто знакомыми Ростислава Журавлева. Все они вспоминают о нем как о целеустремленном журналисте и просто хорошем человеке.

Пропускал боль через себя

Эмоционально отреагировала на кончину Ростислава Журавлева главный редактор сайта Park72.ru Ольга Воронина, где журналист проработал четыре года.

— Мы с коллегами в шоке от этой новости. Ростик был очень жизнерадостным человеком, во всем видел новость. Я удивлялась всегда: вот действительно журналист! Много раз Ростислав бывал у меня дома, часто с ним сидели, пили чай, разговаривали по душам. На него всего можно было положиться, девчонок-коллег часто выручал. Его очень уважали члены городской и областной Думы. Он всегда, как журналист, чувствовал, какая именно новость пройдет. К утру сделает полный обзор, что на Думе было, трудился день и ночь, очень много работал. Фотографировал здорово. Знаю, что он был очень близок с мамой, все делал для своей семьи: жены и детей. Ростислав вместе с мамой часто собирали и увозили гуманитарную помощь в ЛНР и ДНР, обязательно привозили оттуда репортажи. Он всегда через себя пропускал эту боль, что русские люди умирают в Донбассе, переживал часто, был неравнодушен к этой ситуации, — вспоминает Ольга Воронина.

Мой гроб ещё шумит в лесу — он дерево, он нянчит гнезда.... Так Ростислав подписал свое фото в соцсети. Фото: Ростислав Журавлев

Редактор «КП-Тюмень» Алексей Косенчук.

- Нельзя сказать, что мы с Ростиком много общались, но знали друг друга лично, - вспоминает Алексей. – Помню, в один момент он мне позвонил: «Леха, есть интересная тема, можешь взять ее в работу?». Я удивился. Говорит, есть такой человек, боец армии Донецкой народной республики, коммунист Айо Бенес, или «Чернокожий Ленин», как его называют. «Я тебя с ним познакомлю, он едет в Тюмень за российским паспортом. Получится интересный эксклюзивный материал». Насколько я помню, у Ростика он и жил какое-то время. Встречались на каких-то мероприятиях и форумах, пока работал в Тюмени. Хороший был парень, внешне строгий, но сам по себе приветливый, спокойный. Настоящий профессионал. Это большая потеря для российской военной журналистики.

Ростислав с "Чернокожим Ленином". Фото: из архива Ростислава Журавлева

Эксперт по стратегическим коммуникациям Лариса Рычкова была редактором Ростислава Журавлева с 2013 по 2014 годы.

- С Ростиславом мы познакомились в 2013 году: он пришел работать в тюменский коррпункт Ura.ru. Я знала его и раньше - читала материалы в других изданиях. За соседними столами мы проработали почти год, - вспоминает Лариса Рычкова. - Он был немного грубоват в общении, так могло показаться сначала. Но это от того, что всегда искал правду - в каждой житейской или политической истории. Его материалы помогли многим людям. На моих глазах он из холостяка превратился в семьянина. В марте 2014 года во время референдума он уехал в Крым, буквально без предупреждения сорвался и поехал. Уже в дороге договорился с главным редактором, написал оттуда замечательные материалы. А в тот же год в июле точно также рванул на Донбасс. Военная журналистика была его настоящим призванием. С тех пор он побывал во многих горячих точках. И несмотря на работу в федеральных изданиях никогда не забывал о тех своих коллегах, с кем работал в Тюмени.

Ростислав в 2022 году, в свой день рождения. Фото: Ростислав Журавлев

Журналист РИА Накануне.RU Михаил Лукашкин – некоторое время работал с Ростилавом Журавлевым, когда тот жил в Тюмени.

- Я познакомился с Ростиславом, когда мы стали коллегами. Вскоре после этого понял, то он – профессионал с цепким личным и журналистским взглядом опытного, "напитавшегося жизнью" человека, острого переживавшего различные общественно-политические ситуации и желавшего улучшить мир вокруг, как бы банально это ни звучало, - отмечает Михаил. - Ростислав обладал твёрдостью взглядов и не менее сильным умением их отстаивать, что очень, я считаю, важно для человека любых убеждений и профессий. Думаю, Ростислав может служить хорошим примером для подражания (в первую очередь, двум своим сыновьям). Он, как мне кажется, обладал важной чертой характера – обостренным чувством справедливости, что в сочетании с цепким взглядом, наверное, двигало его вперёд. Вне профессии мы не поддерживали отношений, поэтому о том, каким Ростислав был сыном, другом и отцом, я сказать не могу. Но, наверное, чутким, внимательным и очень хорошим.

Ростислав Журавлев в Волновахе в марте 2022 года. Фото: Ростислав Журавлев

Напомним, военный корреспондент Ростислав Журавлев погиб под обстрелом в зоне спецоперации. Группа журналистов попала под огонь в районе Пятихатки. Ранения получили фотокорреспондент РИА Новости и журналист издания «Известия». У Ростислава остались жена и двое детей. Общественная палата ходатайствует о присвоении ордена Мужества погибшему военкору.

Отметим, в июле прошлого года Журавлев получил специальный приз премии «Золотое перо» за «смелость при выполнении журналистского долга».

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