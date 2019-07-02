«Чернокожий Ленин», воюющий в Донбассе, приехал в Тюмень за российским паспортом

Боец армии Донецкой народной республики, гражданин Латвии, коммунист Айо Бенес, чья жизнь сегодня проходит под свистом пуль, неожиданно для себя оказался в Тюмени. Причина одна – именно в этом городе находится важный документ, который необходим «чернокожему Ленину» (как его окрестили в прессе) для получения российского паспорта. Паспорт ДНР у парня уже есть, осталось подать на российское гражданство. И сделает это Айо по возвращению в Донецк, по упрощённому порядку для жителей Донбасса.

Какого именно архивного документа не хватает для получения паспорта и как бумага оказалась в Тюмени, Айо не признаётся. Однако отмечает, что он и ещё сотни его боевых товарищей из Донбасса, ринулись в очереди за получением российского гражданства.

- Мне сказали, что запросить этот документ удалённо я не могу, нужно приехать лично, - рассказывает Айо. – Оформил отпуск в Вооружённых силах специально для того, чтобы приехать сюда, и здесь уже ждал 10 дней, пока документ находился на оформлении. Вчера его получил и завтра-послезавтра буду в Донецке.

Бенес Айо в Тюмени. Фото: предоставлено Ростиславом Журавлевым

КТО ТАКОЙ АЙО?

Бенесу Айо – уже сорок. Парень родился в Латвии, в смешанной семье: мама у него – русская, отец – угандиец. По-русски говорит свободно, да оно и не удивительно. Он – ярый защитник русского языка, всей душой любит Россию и даже участвовал в событиях «Крымской весны» в 2014 году. Кстати, во время тех событий, судьба свела Бенеса с тюменцем Ростиславом Журавлёвым, и именно у него Айо и остановился.

С тюменцем Ростиславом Журавлёвым. Фото: предоставлено Ростиславом

На родине у Бенеса большие проблемы. В Латвии он заочно арестован и обвиняется в шпионаже, терроризме, госизмене и незаконном участии в вооружённых формированиях. Да и за решёткой посидеть успел – и в Латвии, и в Нидерландах. По его словам, его родина сегодня является таким же «русофобским фашистским государством, как и нынешняя Украина». Там запрещена коммунистическая идеология, коммунистические партии и за ношение футболок или флагов с символикой «серп-молот», человека могут посадить в тюрьму.

- В Латвии 40% населения являются русскоязычными, это не национальное меньшинство. Если раньше были русские садики и латышские садики, русские школы – латышские школы. К 2020 году 100% всех школ в Латвии собираются перевести на латышский язык. Это нарушение рамочной Конвенции Европы по защите нацменьшинств, нарушение резолюций ООН, но Европа никаких санкций в отношении Латвии не введёт.

ОБОСТРЕНИЕ СИТУАЦИИ

Бенес рассказал, что в последнее время на линии фронта в ДНР и ЛНР резко обострилась ситуация после победы Зеленского, и особенно после его инаугурации.

– Количество нарушений – до 30-ти в сутки. Украинские Вооружённые силы используют запрещённые Минскими договорённостями артиллерийские орудия, миномёты и многое другое. Результат – разрушение домов и раненые жители. За последний месяц, например, было ранено 42 человека, - приводит факты боец.

Бенес Айо приехал в Тюмень, чтобы получить документ для паспорта. Фото: предоставлено Ростиславом Журавлевым

По его словам, Зеленский поставил себя так, чтобы «национально озабоченные» украинцы видели в нём своего парня-русофоба, который готов бороться за территориальную целостность Украины.

- Он специально пошёл на это обострение и об этом мы уже знали во время его предвыборной кампании, чтобы сколотить такую «ручную Раду». Поскольку в Раде довольно сильны позиции Порошенко и Климкина, который даже отказывается с ним советоваться по поводу ситуации с украинскими моряками в Керченском проливе. Возможно, обострение было связано с тем, что украинские Вооружённые силы хотели спровоцировать нас на ответный огонь, а потом обвинить нас в нарушении Минских договорённостей. Учитывая обострение ситуации, мы считаем, что переговоры с украинской стороной бессмысленны.

Будущий гражданин России подчеркнул, что под видом широкомасштабных НАТОвские учений Sea Breeze возможна организация масштабного вступления в ВСУ, при поддержке войск НАТО для захвата Донбасса. В Одессу уже прибыли несколько десятков НАТОвских кораблей.

- Россия осознала, что этой войне, которая тянется дольше, чем Великая Отечественная, нет конца и края. Думаю, если Путин выдаст нам всем паспорта, и большая часть жителей ДНР и ЛНР будет гражданами России, Россия будет иметь юридическое право признать два региона и ввести миротворцев для защиты своих соотечественников. Мы, коммунисты, обращаемся ко всем жителям Донбасса как можно скорее получить российское гражданство и собрать все необходимые документы, как это делаю я.

КСТАТИ

Во время своего пребывания в Тюмени Бенесу Айо вручили памятную медаль ЦК КПРФ «В ознаменование 140-летия со Дня рождения И.В. Сталина».