Последствия урагана и града в Тюмени 19 июля 2023: ветер срывал крыши, а по городу летали стройматериалы

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

На Тюмень обрушился сильный ураган с градом. Туча прошла через город 19 июля 2023 года: последствия оказались для Тюмени разрушительными. Шквалистый ветер повалил деревья и высокие конструкции, сорвал крыши домов и мусорные баки, а жители десятками публикуют фото с залитыми улицами. Дороги в городе за час превратились в реки, а машины в подводные лодки.

Повсюду летали строительные материалы, не выдержали серьезного удара непогоды даже продуктовые магазины, вода проникла и туда, а также в торговые центры. Автобусы в восточной части города также затопило. Горожанам пришлось добираться до дома после работы по колено в воде.

По словам очевидцев, ураган перемежался с крупным градом: жители рассказывают, что он был размером с виноградину, но в некоторых частях города осадки были немного крупнее. О пострадавших за минувшие часы не сообщалось

— Свалилось дерево, поднялся асфальт и оторвало бампер из-за этого. Свалилась ростовая кукла, сломало флаг аптеки и баннер магазина отлетел. И все в один момент. Район Солнечного, — пишет тюменец в социальных сетях.

Жители сравнили обрушившийся ураган и град на Тюмень с апокалипсисом, и действительно, огромная волна циклона прошлась по всей территории города, унося все на своем пути. К вечеру глубина луж, где ливневки не справлялись с непогодой, достигла около метра.

Разрушительный ураган оставил серьезные повреждения не только на дорогах, но в зданиях. Так, порыв ветра разбил стеклянную дверь в офисе у площади 400-летия Тюмени.

Торговый центр на Алебашевской и вовсе ушел под воду, огромный фонтан открылся прямо посреди магазина. К 19:00 пробки в городе достигли 10 баллов, машины буквально тонули в метровых лужах.

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

У ТРЦ «Солнечный» затопило подземный переход на Пермякова. Когда жители спускались туда, чтобы пересечь улицу, глубина «водоема» доставала им до пояса. Особенно радовались непогоде дети. Они устраивали заплывы по образовавшимся «рекам». Хотя сотрудники МЧС и предупреждали, что несовершеннолетних не стоит отпускать одних в такую погоду.

Строительные материалы летали по всему городу. Так, огромный железный профнастил прилетел по крыше автомобиля, повредив боковую ее часть. Не выдержал массированного удара природы и асфальт: у Цветного бульвара после сильного потопа прямо под машиной провалилось дорожное покрытие.

Почти одновременно с разбушевавшейся непогодой в Тюмени произошло массовое отключение электричества на фоне урагана и града. По данным энергетической компании, аварийные отключения произошли на десятках улицах. Больше всего домов без света на улицах Магистральной, Магаданской, Щербакова, Айвазовского. Ближе к утра электроэнергию в домах удалось вернуть.

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Интересно, что на фоне всего происходящего, жители Тюмени все равно не унывали и находили способы развлечься. Так, в восточной части города была замечена пара, которая рассекала на надувном матрасе по огромной луже.

Глава Тюмени Руслан Кухарук прокомментировал происходящее в городе.

— Тюмень накрыли проливные дожди. Возможно, сегодня был самый сильный ливень за последние месяцы, но подобные «рекорды» нас не радуют. Накануне поступило предупреждение о сильном ветре и дожде, по моему поручению все городские службы были переведены в режим повышенной готовности. Вода затопила межквартальные проезды, улицы и дороги, есть подтопления подземных переходов. Борьбу с последствиями стихии ведут сотни откачивающих машин. Вода постепенно уходит в ливневые системы. Техника и специалисты устраняют образовавшиеся засоры. Точный размер ущерба, причиненного непогодой городу, еще не подсчитан. Дано поручение провести обследование строительных объектов и принять меры по уборке территорий, — пояснил Руслан Кухарук.

Отметим, на этом сюрпризы не закончились. Уже поздним вечером, перед закатом жители заметили собирающийся на окраине смерч.

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

— Я конечно не специалист, но сегодняшние облака, выглядели, как попытка зарождения вихря – комментирует пользователь соцсетей.

Уже утром 20 июля 2023 года город накрыл густой туман.

На сайте Обь-Иртышского УГМС обозначено, что сильные и очень сильные дожди, грозы и местами град с порывами ветра до 27 метров в секунду ожидаются и сегодня, 20 июля. Вероятно, жителям Тюмени стоит подготовиться к новому урагану. Также непогода обрушится на Тобольск и Ишим.