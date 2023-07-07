«Дешевая машина и разваливающиеся угги»: INSTASAMKA впервые разоткровенничалась о нищей жизни в Тобольске

Фото: скриншот с видео

Исполнительница и блогер Дарья Зотеева, более известная как INSTASAMKA, поделилась сокровенными моментам из детства. Уроженка Тобольска дала откровенное интервью Дмитрию Диброву, запустившему новое психологическое шоу «Сессия» в VK VIDEO. По словам Инстасамки, практически круглосуточно она пропадала с матерью на работе, когда та трудилась торговым представителем.

- Как я помню, она ездила по магазинам, фоткала товар и что-то записывала в таблицы, - вспоминает Зотеева. – Очень много было крутых моментов с мамой! Мы слушали музыку в машине, заезжали в «МакДональдс». Когда мне исполнилось 11 лет, мы переехали в Москву.

Однако переезд из Тобольска в столицу оказался более сложным, чем планировали Зотеевы. Младшую сестру Инстасамки Риту, которой на тот момент было три года, пришлось оставить с бабушкой в Тобольске, ведь мама «не вывозила их двоих».

- Она понимала, что хотя бы меня нужно взять с собой в Москву и отправить в школу, - говорит Инстасамка. – Так получилось, что я со своей младшей сестрой долгое время не виделась, ведь мама строила дом в Москве. Мы приезжали друг к другу, но не так часто, как бы хотелось. Когда дом достроили, мама её, конечно же, забрала.

Фото: скриншот с видео

Так почему же Инстасамке пришлось покинуть родной Тобольск? Дело в том, что в то время в Тобольске начались сокращения на работе, денег у семьи не было, и мать Зотеевой поняла: «Нужно ехать в Москву».

- Я всегда хотела угги. И мне купили такие угги, от которых прямо в школе отвалилась подошва. Они были настолько дешевые, что мне было стыдно в них идти. Я ходила, смотрела на витрины магазинов и не могла купить себе ничего! Но я на сто процентов знала, что когда-нибудь я смогу себе купить все. Помню, мама мне сказала: «Доча, хочу, чтобы ты жила так, чтобы могла купить себе любую вещь!». Так это и случилось, - говорит Зотеева.

Фото: скриншот с видео

По словам исполнительницы, она всегда стеснялась финансового положения в семье. У Зотеевых была «настолько дешевая машина», что она просила родителей высаживать ее за несколько улиц от школы. И тогда никто не видел, что она приехала на учебу на «вот этой развалюхе».

- Мама понимала это, но соглашалась. А сейчас я понимаю, что надо было жить как жить. Мать старается, а ты че-то выпендриваешься. Сейчас я бы себе надавала подзатыльников. Мне тогда казалось, что мир крутится вокруг вещей, - откровенничает Инстасамка.

Напомним, ранее рэперша бросила вызов Мизулиной из-за жалоб чиновницы на тур по России.