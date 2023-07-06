В Тюменской области силовики застрелили готовившего теракт сторонника Украины

Фото: Следственный комитет Тюменской области.

В Тюменской области силовики застрелили мужчину, который пытался устроить теракт на нефтепроводе. Мужчина вел активную перестрелку с оперативниками при задержании. Инцидент произошел около деревни Кукушки в Исетском районе. Там и был обнаружен террорист со взрывчаткой у объекта газопровода. По предварительной информации, мужчина собирался устроить теракт на территории региона.

– Житель города Тюмени, являясь сторонником радикальных взглядов и разделяя идеологию запрещенного террористического украинского военизированного объединения, планировал осуществить подрыв одного из объектов ТЭК, расположенного на территории Тюменской области, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.

Силовики застрелили мужчину возле объекта нефтегазовой компании. По данным следователей, при себе преступник имел взрывчатку. Он первый начал стрельбу по сотрудникам правоохранительных органов 4 июля 2023 года.

Кроме самодельного взрывного устройства, у преступника был обнаружен пистолет Макарова калибра 9 мм. Силовики пытаются выяснить, самостоятельно действовал потенциальный подрывник или по чьим-то инструкциям. По факту инцидента следователи завели уголовное дело «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа» и «Приготовление к совершению террористического акта».

Напомним, что за попытку поджога тобольского военкомата коктейлями Молотова 15-летнего подростка отправили на лечение в Тюмень. Его обвиняют в подготовке теракта. Родители подростка пытались обжаловать решение суда. Мальчика поместили в психоневрологический интернат в Тюмени 28 апреля.