За попытку поджога тобольского военкомата коктейлями Молотова 15-летнего подростка отправили на лечение в Тюмень

Его обвиняют в подготовке теракта. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области 15-летнего подростка, который пытался поджечь военкомат в Тобольске, временно отправили в психоневрологический интернат Тюмени. Парень проходит обвиняемым по части третьей статьи 30 и статьи 250 Уголовного кодекса РФ, а именно: подготовка к теракту.

Родители подростка пытались обжаловать решение суда, рассказали редакции «Комсомольской правды» – Тюмень» в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

– Информация по мальчику пока уточняется. Факт того, что он находится в данное время на лечении в Тюмени, подтверждаем, – сообщили в пресс-службе судов.

Подростка поместили в психоневрологический интернат Тюмени 28 апреля.

Напомним, что девятиклассник с несколькими коктейлями Молотова пришел 23 февраля к тобольскому военкомату. Сотрудники ФСБ его задержали по дороге к месту преступления. До 22 апреля парень находился в СИЗО.