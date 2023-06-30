В Тюмени нашли мужчину, который избил ребенка на детской площадке в сквере Серебряные Ключи»

Фото: соцсети.

Стали известны подробности странного инцидента на детской площадке в тюменском сквере Серебряные Ключи. Полицейским удалось установить личность мужчины, который поднял руку на ребенка во дворе дома. Инцидент произошел в среду, 28 июня 2023 года. Видео с ЧП появилось в социальных сетях.

– Информация, размещенная в сети Интернет, подтвердилась. Мужчина, который применил физическую силу в отношении ребенка, установлен. Он 1982 года рождения. После установления полных обстоятельств произошедшего будет дана правовая оценка его действиям, – рассказали редакции «Комсомольской правды» в пресс-службе УМВД России по Тюменской области.

По неофициальным данным, мужчина является отцом мальчика. Он поднял руку на ребенка, потому что тот без разрешения ушел на улицу гулять. Момент воспитательной «беседы» засняли очевидцы происходящего.

Напомним, по словам пользователей в социальной сети, 28 июня на детской площадке произошел некий конфликт между маленьким мальчиком и взрослым огромным мужчиной. Тюменец наносит несколько ударов рукой по телу ребенка, прилагая силу. Оперативники начали проверку по факту обращения граждан через социальные сети.

Судя по всему, именно поэтому заявлений от родителей пострадавшего ребенка не поступало в полицию. Делом должны заняться сотрудники ПДН.