В Тюменской области потоп 25 июня 2023: прошел мощный ливень и град

Показываем жуткие последствия разрушительного града и мощного дождя в Тюменской области Фото: Виктория Гаврик

В воскресенье, 25 июня 2023 года, Тюменскую область снова накрыли дожди, град и ураганный ветер. Непрекращающиеся осадки затопили жилые дома, ветер крушил и валил все подряд, особо не разбираясь. Его жертвами стали деревья, остановки, проводка, различного рода конструкции и баннеры.

Соцсети оказались переполнены фотографиями последствий непогоды в Тюмени и области, некоторые окажутся довольно жуткими. Страшно представить, если бы в это время поблизости оказался беззащитный человек.

Соцсети оказались переполнены фотографиями последствий непогоды в Тюмени и области. Фото: Виктория Гаврик

Дождь затопил общественный транспорт, как видно на видеозаписи ниже. Кабина автобуса протекла из-за осадков. Потолок общественного транспорта, следующего по маршруту №45 «ЖК Звездный городок – улица Созидателей», протекает, а вода капает прямо на сидения, пишут пользователи.

Пока не приводятся данные, сколько человек пострадало от непогоды и ее последствий.

В мэрии Тюмени заявили, что ответственные службы принялись устранять последствия потопа. С подтопляемых территорий продолжают откачивать воду.

— В Тюмени не прекращаются работы по ликвидации последствий ливня. Было откачано 310 кубических метров дождевых вод, потом 670, в работах задействовали семь единиц техники и пять автоматических помп. Служба заказчика по благоустройству административного округа поставила перед подрядными организациями задачу: в кратчайшие сроки завершить откачку дождевых вод, прежде всего с подтопляемых территорий в районе ул. Андрея Кореневского – ул. Кремлевской, ул. Тюменской, 61 – Ботанической, 1, ул. Московский тракт, 141, 143, ул. Октябрьской, ул. Демьяна Бедного – ул. Союзной, ул. Ямской, 96а, на конечной остановке жилого района Метелево, 2-м и 3-м Гостевых проездах, в микрорайоне Комарово, — заявляют в пресс-службе городской администрации.

Тюменцы ужаснулись последствиям крупного града

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Под Тюменью прошла гроза с градом. Местные жители уже оценивают ущерб, пока он измеряется только в побитом урожае. Напомним, в Тюменской области до 26 июня объявлено штормовое предупреждение. В регионе вероятны грозы, сильные ливни, порывы ветра до 20 метров в секунду.

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Так, в деревне Коняшино Тюменского района, пишут пользователи соцсетей, выпал град размером с горох. Оказались побиты многие растения, урожай. Часть саженцев теперь в дырочку, уточняют дачники.

Фото: паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте».

Непогода в Тюменской области повлияла на дорожную обстановку

Госавтоинспекция сообщает в воскресенье, 25 июня 2023 года, об ухудшении погодных условий, из-за которых тюменцы массово попадают в аварии.

- 13 дорожно-транспортных происшествий произошло за минувшие сутки в Тюменской области, в них ранены 20 человек, - передает пресс-служба ведомства.

Кроме того, сегодня днем случилось несколько смертельных ДТП на магистралях в области. Страшная авария произошла на трассе Ишим – Казанское у границы с Казахстаном. В результате столкновения велосипедистки и автомобиля, скончался человек. По версии оперативников, 60-летняя жительница села выехала на велосипеде со второстепенной дороги на главную, где была сбита автомашиной Toyota. Женщина погибла на месте ДТП.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

В это же мгновение на 310-м километре федеральной трассы Екатеринбург – Тюмень автомобиль Hyundai сбил 44-летнего мужчину, жителя села Гусево, Тюменского района. По предварительным данным, пешеход перебегал дорогу вне перехода. От полученных травм он скончался. Водитель автомобиля, сбившего пешехода, 42-летняя жительница Тюмени, ехала из города на дачу в поселок Молодежный.

Фото: Госавтоинспекция Тюменской области.

Тюменских водителей просят быть более внимательными на дорогах и воздержаться от резких маневров и перестроений. Также погодные условия нужно учитывать пешеходам.

Напомним, что грады и дожди проходят в регионе каждый год, как правило, в июне-июле, иногда в мае. Однако в этом году непогода запоздала и обрушилась на город с силой, большей, чем обычно. Впрочем, по предварительным пока данным, по скорости и силе ветра, а также масштабам разрушений прошедшая непогода все же не достигла урагана и шторма.