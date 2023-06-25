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НовостиПроисшествия25 июня 2023 10:44

В Тюменской области иномарка сбила велосипедистку

Трагедия произошла в дождливую погоду
Серафима Краснова
Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Смертельное ДТП произошло на трассе Ишим – Казанское у границы с Казахстаном. В результате столкновения велосипедистки и автомобиля, скончался человек в воскресенье, 25 июня.

По версии оперативников, 60-летняя жительница села выехала на велосипеде со второстепенной дороги на главную, где была сбита автомашиной Toyota. Женщина погибла на месте ДТП.

— Toyota управлял 42-летний водитель. Пытаясь избежать наезда на велосипедистку, он выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с автомобилем ВАЗ 2107, — сообщают в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Инспекторы выясняют обстоятельства ДТП..