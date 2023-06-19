Красиво и холодно: тюменцы делятся фотографиями долгожданного дождя в социальных сетях

Фото: администрация Тюмени.

В Тюмени прошел первый за последние месяцы настоящий дождь. Ранее осадки затрагивали только некоторые части региона, а сегодня, 19 июня, ливень хорошо ударил по самой Тюмени. Дождь заметили жители Центрального, Ленинского и Калининского округов. Осадки прошли по всей южной части Тюменской области.

Фото: соцсети.

Жители очень рады долгожданному дождю, делятся фотографиями и различными забавными подписями.

Фото: соцсети.

– С первым дождливым днем тебя, Тюмень! Наконец то дождик... Одно не понимаю почему иди адски жарко без дождей или дубак с дождем!? Где 3 вариант!?!?, – задаются вопросом пользователи в социальных сетях.

Фото: Светлана Семёнова / соцсети.

Другие счастливы, что в этот раз синоптики не обманули, некоторые предполагали, что дождь в Тюмени будет кратковременным и пройдет местами по региону, как было несколько дней до этого.

Фото: Светлана Семёнова / соцсети.

– Ну наконец-то, долгожданный дождь!!! Синоптики не обманули, – пишут пользователи социальных сетей в тюменских пабликах.

В Тюмени впервые за долгое время прошел дождь. Фото: Виктория Гаврик

Напомним, май в Тюмени стал самым засушливым за последние 87 лет исследований, которые проводили метеорологи. Адская жара сказалась и на пожароопасной обстановке в регионе. В Тюменской области продлили пожароопасный сезон до 24 июня 2023 года. Лесные возгорания все еще регистрируют в некоторых районах.

Обещанный дождь пришел в Тюмень из Казахстана вместе с циклоном. Фото: Виктория Гаврик

Обещанный дождь пришел в Тюмень из Казахстана вместе с циклоном. В городе сегодня похолодало до +14 градусов, в течение дня будут идти дожди, местами переходящие в ливни. Кроме того, Тюменской области прогнозируют шквалистый ветер, крупный град, даже не исключены смерчи. Порывы ветра в понедельник усилились до 25 метров в секунду. Такой ветер считается штормовым, поэтому он может привести к повреждению ЛЭП, рекламных щитов и даже крыш домов.

Фото: соцсети.

Согласно предварительным прогнозам синоптиков, 20 июня в Тюмени и области снова будут идти дожди. Ночью синоптики ожидают до +4 градусов, а днем воздух прогреется всего до +12 градусов тепла. Ветер в регионе не собирается утихать. В среду, 21 июня, столбики термометров ночью в Тюмени опустятся ниже нуля градусов. В город нагрянут обещанные заморозки.