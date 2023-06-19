Тюменской области 19 июня пообещали смерчи и град

Тюменской области пообещали смерчи и град. Фото: Виктория Гаврик

В Тюменскую область сегодня придут опасные конвективные явления, к которым относятся шквалы, смерчи и град.

По мнению синоптиков, в ближайшие сутки в Тюменской области, особенно в северной ее части, возможны такие опасные проявления погоды, как крупный град до 2 сантиметров, шквалистый ветер до 25 метров в секунду, не исключены и смерчи.

Фото:ГУ МЧС России по Тюменской области.

Метеорологи считают, что такие явления могут настигнуть не только Тюменскую область, но и другие субъекты РФ. К примеру, Новосибирскую и Омскую области.

Согласно прогнозу погоды, 19 июня в регионе ночью и днем будут идти дожди и даже ливни. В Тюменской области в южных и северных ее районах в этот день будет облачно, в приземном слое местами заморозки – от 0 до -5 градусов.