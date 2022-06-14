Сначала было яйцо: как работает репродуктор индейки

Фото: Иван Горбунов.

Извечный вопрос, что же появилось раньше – курица или яйцо, в племенном репродукторе индейки «Дамате» в Тюменской области не стоит. Совсем скоро здесь получат первое инкубационное яйцо, а когда предприятие заработает на полную мощность, потребность компании в них будет полностью закрыта.

Индюшачий футбол

В Исетском районе в ноябре 2022 года открыли племенной репродуктор индейки второго порядка. Это полностью автономное предприятие со своей электроподстанцией, скважиной и дорогами. Запуская проект по видеосвязи, Владимир Путин подчеркнул значимость предприятия для продовольственной безопасности страны и экономики.

Фото: Иван Горбунов.

Спустя восемь месяцев после открытия, уже в конце июня, в репродукторе готовятся получить первое инкубационное яйцо. Недавно родительское стадо перевезли на площадку в районе села Красново из птичников, где содержится ремонтный молодняк. Теперь в птичниках шумно и суетливо, индюки громко курлыкают, изучают новое место жительства.

– Из 13 000 самок мы отобрали 12 000 и около 900 самцов из 1 600 голов. «Кастинг» у них был строже, чем у моделей на мировых подиумах. Лучших выбирали по весу – стадо должно быть однородное. Выбраковывали и по состоянию здоровья, – рассказывает начальник площадки Екатерина Зеленина.

Под её руководством растут и воспитываются маленькие индюшата в нашем регионе. Кстати, воспитание – не преувеличение. Специалистам репродуктора приходится буквально разнимать птичьи разборки: все знают о своенравии этих пернатых, особенно самцов. Каждому индюку важно быть лидером, поэтому перепалка в птичниках возникает нередко.

– Приходится отвлекать их внимание друг от друга, переключать на что-то другое. Подвешиваем им бусинки, ленточки, мочалки или даем разноцветные мячики. Индюки начинают отбирать друг у друга мяч, получается такой птичий футбол, – улыбаясь говорит специалист.

Фото: Иван Горбунов.

На площадке родительского стада в одном птичнике содержится около 3 100 самок, самцов расселяют по 16 голов, намеренно отгораживая друг от друга, чтобы было меньше ссор.

Каждая птица должна снести около 120 яиц. К ним тоже особые требования: вес 75-102 грамма, ровная скорлупа. В каждом корпусе установлено 640 гнезд с автоматическим сбором яйца. Яйцо подается конвейером на стол яйцесбора, далее оно перевозится в комнату сортировки, где происходит сортировка, обработка, упаковка и передача на хранение на яйцесклад. Здесь продукция хранится в контролируемой среде, с автоматически регулируемой температурой и влажностью.

Всё отобранное яйцо на специальных рефрижераторах отправят на комплекс «Дамате» по производству индейки в Пензенской области, где из них вырастят птиц – уже на мясо.

На работу – после душа

В репродукторе птица живет 203 дня, после чего ее отправляют на убой. Птичники полностью вычищают, дезинфицируют, затем снова собирают загоны, обеззараживают и завозят новое родительское стадо. И так по кругу.

За те месяцы, что родительское стадо живет в птичнике, на площадке для них создают идеальные условия, вплоть до нужного уровня углекислого газа в воздухе. За комфортную жизнь индюков отвечает начальник площадки Екатерина Зеленина. Каждое утро она проверяет основные показатели птичника: температуру, чтобы было ровно 16 градусов, влажность – 50%, освещение – 150 люкс, скорость воздуха – до 5 м/с в летнюю жару и максимум – 1 м/с зимой. К слову, сибирское лето для птиц оказалось слишком жарким. В мае и июне, когда столбики термометра поднимались до +35 градусов, в репродукторе включали систему орошения, чтобы снизить температуру до 16 градусов.

Фото: Иван Горбунов.

– Корм им подается автоматически, как и вода. Когда еда заканчивается, на компьютер поступает соответствующий сигнал, мы досыпаем комбикорм, – рассказывает Екатерина Зеленина. – В корме все сбалансировано, больше половины – зерно, остальное – протеин, необходимые аминокислоты, микроэлементы. Если видим, что птица начинает набирать лишний вес, меняем корм. Для наших пернатых важно быть в идеальной форме. Самки должны весить 11,5-12 кг, самцы могут вырасти до 35 кг.

Прежде чем попасть к индюкам, Екатерина, как и остальные сотрудники, а также редкие на объекте гости или подрядчики, сначала принимает душ, переодевается в чистую рабочие форму и обувь, надевает шапочку и маску, а телефон или рабочий блокнот с ручкой тоже дезинфицируются. Также в целях биологической безопасности сотрудникам запрещается держать дома птицу: никаких попугаев и кур. Это обязательное условие.

Отказаться от импорта

– Самое трудное на любом пути – это начальный этап. Мы сейчас на старте производства. Создается коллектив, люди проходят обучение. Сейчас у нас более ста работников, когда выйдем на проектную мощность, будет более 200 человек, – рассказывает генеральный директор репродуктора «Дамате» Римантас Мацкевичюс.

Кадровый вопрос, признается руководитель, один из самых острых.

– Большинство работников у нас среднего возраста, мы всегда очень рады молодежи. При этом мы даем возможность зарабатывать человеку, обучаем. Если есть желание, стремление, добросовестное отношение к работе – будет и хороший доход, – объясняет Римантас Мацкевичюс.

Фото: Иван Горбунов.

Из-за специфики предприятия некоторых работников отправляют за опытом на другие проекты компании, так, осеменаторы прошли обучение в уже успешно функционирующем ростовском репродукторе индейки.

Проектная мощность племенного репродуктора индейки второго порядка в Тюмени – 12 млн яиц в год. Это, по словам генерального директора, позволит снизить зависимость агрохолдинга от инкубационного яйца зарубежного производства, а в будущем и вовсе отказаться от импорта.

– Сейчас пензенский инкубатор частично покупает яйца в Европе, но постепенно мы идем к полному переходу на собственное производство. Надеюсь, что со временем будет и репродуктор первого порядка и мы сможем заниматься селекцией. Тогда нужно будет подключать не только частный бизнес, но и науку, – отметил руководитель предприятия.

В планах у компании завершение последней площадки, открытие которой должно состояться в сентябре 2023 года, а позже – строительство комбикормового завода мощностью 10 тонн в час и элеватора на 20 тысяч тонн хранения.

ОФИЦИАЛЬНО

Группа компаний «Дамате» - сельскохозяйственный холдинг, занимающийся производством индейки, утки и баранины. Также компания занимается переработкой молока и развивает молочное животноводство. В Голышмановском районе Тюменской области с 2017 года работает крупнейший в Сибири молочный комплекс, на базе которого реализованы уникальные проекты в области генетики и племенного дела.

Строительство племенного репродуктора индейки второго порядка стоимостью 6,1 млрд рублей началось в сентябре 2021 года в рамках соглашения между правительством Тюменской области, ГК «Дамате» и АО «Россельхозбанк». 21 ноября 2022 года открыли первые три площадки: две для ремонтного молодняка у деревни Кирсанова и села Рафайлово, одну для родительского стада у села Красново. Всего их построят десять: пять для "молодежи" и пять для взрослых особей.

Тюменский - третий и самый большой репродуктор индейки у «Дамате» в России. Еще есть в Пензенской и Ростовской областях. Суммарно они будут выпускать 34 млн яиц в год.