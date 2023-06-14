Холодное лето 2023-го в Тюмени: чем грозят июньские заморозки, когда ожидаются и как спасти урожай

Арктическое вторжение и заморозки надвигаются на Тюменскую область. Фото: Виктория Гаврик

Жара в Тюменской области сменится мощным похолоданием и ночными заморозками. Активный атмосферный фронт с волнами перемещается по территории Сибири и некоторых регионов Урала в восточном направлении. 14-15 июня ожидаются дожди, в горных районах Сибири с мокрым снегом, местами сильные, в отдельных районах грозы с градом и усилением ветра до 22 метров в секунду. Ночные заморозки от 0 до -5 градусов в Тюменской области прогнозируются до 16 июня.

– В северной половине Уральского региона и Сибири под влиянием циклонов и атмосферных фронтов временами пройдут дожди (на Крайнем Севере с мокрым снегом), местами сильные, местами ветер с порывами 15 – 20 м/с, в отдельных районах до 25 м/с. На юге Урала и в юго-западных районах Сибири существенных осадков не прогнозируется, ночью местами заморозки до 0...-3 градусов, – уточнил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Наиболее существенные явления погоды, по данным синоптиков, ожидаются 14 июня: заморозки прогнозируются на юге Тюменской области. Высокая пожарная опасность прогнозируется метеорологами с 14 по 16 июня в Тюменской области и прилегающих регионах Урала и Сибири.

Фото: Коркина Татьяна.

Заморозки на юге региона в ночные часы с температурой воздуха от 0 до -5 градусов могут привести к повреждению и даже гибели сельскохозяйственный культур и посевов, предупреждают жителей сотрудники МЧС России по Тюменской области.

Как защитить урожай от заморозков

Фото: Коркина Татьяна.

Опытная дачница Валентина Кудрявцева дала несколько советов, как уберечь урожай в период заморозков. По словам тюменского садовода, синоптики обещают снижение до нуля, а пик холодов придется на 14 и 15 июня. Но определить, будут ли действительно морозы ночью, можно самостоятельно. Например, к вечеру вы почувствуете небольшой морозец и ухудшение погодных условий. Если днем было пасмурно и дождливо, а к вечеру прояснеет, небо очищается, появляется солнце и холодает, заморозок будет. Если при этом сильный ветер, растения могут пострадать сильнее, чем в безветренную погоду, предупреждает Валентина Кудрявцева.

– Если вам спрогнозировали длительное похолодание, то прикрывать растения стоит сильнее. На даче земля уже прогрелась, поэтому небольшой морозец ей не повредит. Защитить урожай от длительных заморозков можно дымлением: в мангалах, жаровнях разжигаем сильный костер, чтобы было много углей, а потом, когда основное прогорит, накрываем большим количеством влажной прошлогодней, или свежей, травы, чтобы костер дымил и не тух, но сил разгореться у него не было, – рассказала Валентина Кудрявцева по просьбе журналиста «КП»–Тюмень».

По мнению садовода, что касается укрывания растений, необходимо, чтобы укрывной материал не касался листьев. Растения обычно выдерживают морозы до -3 градусов, заявляет эксперт. На главные грядки нужно поставить дуги и накидать нетканый материал. Кроме того, точечно можно накрыть всходы обрезанными пятилитровыми бутылками, стеклянными банками, картонными коробками, техническими горшками, транспортировочными ящиками, положив на них куски пленки и подвернув края так, чтобы не было контакта с внешним воздухом.

Фото: Коркина Татьяна.

Дачница добавила, что перед укрытием грядки необходимо хорошо полить, ведь влажная земля парит и отдает тепло.

Напомним, на территории Тюменской области продолжает действовать особый противопожарный режим и режим повышенной готовности для органов управления системы РСЧС. Сохранен запрет на посещение лесов и разведение открытого огня.