Пожары в Тюмени и Тюменской области: последние новости на 14 июня 2023 года

Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области.

В Тюменской области до сих пор регистрируют возгорания в лесах. Противопожарный режим продлен до 24 июня 2023 года, но некоторое время назад власти сняли режим ЧС в Тюменской области, так как ситуацию с возгораниями удалось стабилизировать. Однако жителям все еще запрещено ходить в леса и разводить костры.

Согласно последним данным, в Тюменской области действовали пять ландшафтных пожаров, которые локализованы на площади более 100 гектаров земли. Очаги возгорания зарегистрированы в четырех районах: Вагайском, Сладковском, Тюменском и Уватском. Действующих лесных пожаров в регионе за последние сутки не зафиксировано, заявили в региональном правительстве. К тушению огня привлечены 123 человека и 29 единиц спецтехники.

Среди регионов страны Тюменская область занимает пятую строчку по количеству и площади природных пожаров. Такой вывод можно сделать, судя по данным Федеральной «Авиалесоохраны».

Согласно данным департамента лесного хозяйства Тюменской области, 14 и 15 июня четвертый класс пожарной опасности (высокая степень) прогнозируется в Ишимской авиазоне, а в Тобольской и Тюменской авиазонах – пятый класс пожарной опасности (чрезвычайная степень).

Отметим, на юге Тюменской области установлен режим ЧС из-за лесных и ландшафтных пожаров. Максимальный класс пожарной опасности установлен в некоторых районах региона до 16 июня 2023 года.

В Тюменской области продолжается авиационное и наземное патрулирование лесов.

Жителей и гостей региона просят соблюдать правила пожарной безопасности в лесах и запрет на выжигание сухой растительности в течение пожароопасного сезона. Нарушение этих требований грозит как административной, так и уголовной ответственностью.

О природном возгорании необходимо оперативно сообщить по телефону 8-800-100-94-00, через мобильное приложение «Берегите лес» или по номеру 112.