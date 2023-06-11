Лучший друг выбежавшего на сцену к группе RASA рассказал, зачем тот выскочил к «пчеловодам» на сцену в Тюмени

Фото: скриншот с видео

Лучший друг выбежавшего на сцену во время выступления парня по имени Александр прокомментировал перфоманс, который устроил его приятель. По словам тюменца Никиты Ловкина, ребятам «было очень интересно узнать, что будет, если выбежать на сцену к артисту».

- Чтобы всё было не так просто, мы с другом решили сыграть в «суефа» («камень-ножницы-бумага» по-молодежному) до 6 проигрышей. Кто проиграл - бежит на сцену. Как вы понимаете, друг проиграл. Мне кажется, что он не сильно расстроился, получил незабываемый опыт, - рассказал корреспонденту «КП-Тюмень» Никита.

После того, как Сашу вывели за кулисы, «ничего такого не произошло», говорит Никита. Сначала участник группы RASA проводил его до выхода, а дальше уже охранник до забора провел друга. При этом после «перфоманса» Саша вновь воссоединился с Никитой, чтобы продолжить смотреть концерт любимых исполнителей.

- Друзья поддержали. Молодцы, не каждый бы решился. Женщина мимо проходила, говорила, что молодец, - рассказывает Никитос.

Выступление группы RASA в Тюмени 11 июня 2023 Фото: Евгений Значковский

Напомним, сегодня, 11 июня, во время выступления группы RASA (когда те пели песню «Пчеловод») на сцену выбежал обезумевший фанат. Солисты даже якобы не заметил молодого человека в черной футболке. Хотя во время выступлений группы PIZZA и IOWA подобных «перфомансов» замечено не было.