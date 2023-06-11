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НовостиЗвезды11 июня 2023 14:42

IOWA, Pizza и RASA выступают на площади 400-летия Тюмени

АЛЕКСЕЕВ Анатолий
Выступление звезд на площади 400-летия Тюмени

Выступление звезд на площади 400-летия Тюмени

Фото: Евгений Значковский

В эти минуты на площади 400-летия Тюмени продолжается праздничный концерт с участием звезд российской эстрады: IOWA, Pizza и RASA. Несмотря на довольно прохладную погоду, в самом центре города, по предварительным подсчетам, собрались более 50 тысяч человек. Территорию оградили заборами, а на выступление можно пройти только через металлодетекторы.

Народу - тьма!

Народу - тьма!

Фото: Евгений Значковский

Также для тюменцев уже выступил исполнитель Goartur, который презентовал кавер-версию на меладзевский хит «Иностранец».

Goartur с песней "Иностранец"

Goartur с песней "Иностранец"

Фото: Евгений Значковский

Солист группы Pizza

Солист группы Pizza

Фото: Евгений Значковский

Группа RASA

Группа RASA

Фото: Евгений Значковский

Информация дополняется.