IOWA, Pizza и RASA выступают на площади 400-летия Тюмени

Выступление звезд на площади 400-летия Тюмени
Фото: Евгений Значковский
В эти минуты на площади 400-летия Тюмени продолжается праздничный концерт с участием звезд российской эстрады: IOWA, Pizza и RASA. Несмотря на довольно прохладную погоду, в самом центре города, по предварительным подсчетам, собрались более 50 тысяч человек. Территорию оградили заборами, а на выступление можно пройти только через металлодетекторы.
Народу - тьма!
Фото: Евгений Значковский
Также для тюменцев уже выступил исполнитель Goartur, который презентовал кавер-версию на меладзевский хит «Иностранец».
Goartur с песней "Иностранец"
Фото: Евгений Значковский
Солист группы Pizza
Фото: Евгений Значковский
Группа RASA
Фото: Евгений Значковский
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