Любовь и конфликты: ссориться нельзя мириться

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Конфликт – это конец любви или ее начало? Что означает, если любящие друг друга люди начинают конфликтовать? Как выстраивать тактику поведения в конфликтной ситуации, чтобы донести до собеседника свою позицию и при этом не внести в отношения раздор? Возможна ли любовь без конфликтов и конфликты по любви? Ответы на эти и многие вопросы супругов и родителей дала Наталья Баймуратова, психолог, семейный системный терапевт, гештальт-терапевт.

Встречу с психологом в прямом эфире устроили организаторы проекта «Факультет осознанного родительства» – цикла бесплатных онлайн-семинаров для родителей, постоянные зрители которого имеют возможность взглянуть на сложности в общении с детьми со стороны, услышать профессиональное мнение экспертов в сфере детско-родительских отношений и применить полученные лайфхаки на практике в общении с ребенком.

– Проект «Факультет осознанного родительства» – это возможность узнать принципы, на которых выстраивается открытое диалогичное общение с детьми и между супругами. Конечно, любая семья проходит определенные кризисы и семейная жизнь не обходится без столкновения интересов и конфликтов. Наша задача как осознанных взрослых – минимизировать последствия своих эмоциональных вспышек для отношений и постараться уменьшить их количество. О том, как это сделать и можно ли научить детей правильно выходить из конфликтных ситуаций, мы поговорили с Натальей Баймуратовой, психологом, семейным системным терапевтом, гештальт-терапевтом.

Семья – это система, любовь и конфликты в которой выстраиваются по определенным законам, отмечает Наталья Баймуратова. Знание этих законов помогает улучшить отношения как между супругами, так и между детьми и родителями.

Розовые очки влюбленности

– Давайте начнем с отношений, с которых зарождается семья. Речь идет о том, что каждый человек в определенный момент существует на стадии монады: он живет отдельно, узнает себя, свои ценности, приоритеты, желания. И можно констатировать, что далеко не каждый взрослый человек эту стадию проходит. Некоторые родители прохождение этой стадии для своих детей усложняют. Например, есть такие паттерны – истории, когда, женившись или выйдя замуж, человек пытается сбежать из дома или когда в партнере взрослый хочет найти родительское тепло, по которому скучает. Каждый выходит из семьи с определенными паттернами поведения, имея потребности, которые стремится закрывать в отношениях со своим партнером. Это интересная, сложная и порой недостижимая задача, ведь детско-родительские отношения отличаются от партнерских.

В начале отношений встречаются два взрослых человека, находящихся на этапе монады, а на деле встречаются два рода со своим укладом семейных ценностей – две системы мировоззрений, продолжает рассказывать Наталья Баймуратова.

– Потом взрослые люди образуют диаду и живут вдвоем на этой стадии до брака и проходят этап притирки, узнавания. Влюбленность так работает, что мы не можем посмотреть на человека объективно, потому что гормональный фон очень возбужденный, много позитивных переживаний, гормонов, отвечающих за счастье, удовольствие, радость. В это время люди, образно выражаясь, находятся под наркозом. Когда влюбленность заканчивается, наступает этап выхода из слияния и мы начинаем встречаться с реальностью. Это означает неизбежные разочарования, но, разочаровываясь в идеальном образе, мы не разочаровываемся в человеке и умудряемся остаться с ним вместе.

И дальше, по словам психолога, начинается самое веселое:

– Две системы встречаются и начинают бунтовать, отстаивать взгляды и принципы, спорить или одна захватывает другую, если мы говорим о патриархальном укладе отношений, в который ты или вписываешься, или нет.

Счастье как иллюзия

Каждая семья подчиняется и действует по двум законам – гомеостаза (определенных договоренностей) и развития, которое происходит благодаря прохождению семьи через кризисные этапы, объясняет Наталья Баймуратова.

– Каждый человек проходит через личностные и возрастные кризисы, которые сопровождают человека всю жизнь, от рождения до смерти, и, проходя через них, он меняется. Кризисы – это переходы с одного этапа на другой, дающие новые смыслы, новые взгляды. И у семьи тоже есть свои кризисы. Люди встретились, образовали диаду, договорились и выстроили что-то свое, оставшись вдвоем. Я считаю, что слухи о счастье в отношениях несколько преувеличены, если мы рассматриваем отношения как конструкт, в котором кто-то будет удовлетворять все мои потребности и желания. И когда человек после очередного личностного кризиса меняет свои взгляды и цели, то в партнерских отношениях это вызывает тревогу, а порой и бунт.

Один из самых серьезных семейных кризисов совпадает с появлением ребенка. По статистике, самое большое количество разводов приходится на период рождения и взросления детей до четырех лет.

– Сначала в семье появляется один ребенок, потом второй, затем у детей начинается подростковый возраст, в какой-то момент семья становится опустевшим гнездом, когда дети улетают во взрослую жизнь, а партнеры остаются вдвоем. И, дожив до сорока лет, взрослые люди нередко спрашивают друг у друга: «А ты кто?» – и начинают заново знакомиться и узнавать своего партнера. Потом наступает старость, смерть одного из супругов и обратное превращение человека в монаду, когда он остается один, – это если коротко о нашей жизни, – резюмирует эксперт.

Конфликты в семье, как правило, – это три-четыре базовых темы. Есть смыслообразующие сегменты: деньги, работа, быт, сексуальная жизнь, воспитание детей, саморазвитие. И конфликтные ситуации возникают из-за нестыковки этих смыслов.

– Острые конфликты вспыхивают там, где я жду от партнера чего-то, чего он не может мне дать, и всеми силами за это борюсь, чтобы это получить, поскольку именно таким образом, по моему представлению, возможно счастье. Кроме того, помимо нормативных возрастных и личностных кризисов, случаются и ненормативные. Вспомним недавний длительный карантин, во время которого люди вынужденно оставались надолго вместе, делили рабочее пространство. Представляете, сколько разводов пришлось на тот период.

Как же договариваться, чтобы конфликтов не происходило?

В психологии нет такой концепции, которая бы позволила до конца изучить другого человека и прожить этап отношений с ним без кризисов, разводов и потрясений. Каждая семья будет через это проходить, подчеркивает Наталья Баймуратова.

– Договоренность на берегу – это нереально. Человек не отель. Покупая что-то за деньги в гостинице, мы можем получить примерный перечень того, что оговаривали, а если ожидания не совпадут с реальностью, нас переселят в другую комнату. Человек и психика человека – слишком сложный конструкт. Договариваться вы, естественно, можете: спрашивать, узнавать, задавать вопросы – прояснять до ясности мир другого человека. Да, есть люди, которые совпали так, что могут проблемы решать в силу приоритета ценностей. Но, по сути, вы идете в свободное поле и не знаете, что вас ждет. Можно, стоя на берегу, обещать что угодно, что произойдет, когда мы перейдем реку, но я даже не знаю, перейдем ли мы ее. Я сам хочу в это верить сейчас, но как будет, не знает никто. Разговоры о будущем: каким я стану через двадцать лет, приятны, но главное – не замечтаться. Больно, когда человек не выполняет договоренностей, но иногда жизнь к этому предрасполагает. Помимо нас двоих в паре, есть такое понятие, как судьба, жизнь.

Конфликты и как из них выруливать

– Если вы сейчас находитесь в какой-то конфликтной ситуации и хотите ее прояснить, как психолог я рекомендую вам убрать из оценок такие понятия, как «всегда» и «никогда», и постараться расширить картину видения своего партнера, подумать о тех процессах, которые в нем происходят. Не забывайте, что во взрослую жизнь мы все приходим со своим детским багажом. Если ваш партнер в каком-то месте не дает вам то, чего вы просите, то, возможно, он не может этого сделать, и тогда уже вопросы к вам. Пережив это разочарование, встретившись с реальностью и оценив, что этот человек дает вам, в чем выражается поддержка и забота вашего партнера, можно переоценить, достаточно ли того хорошего, что в этих отношениях есть, и за счет чего можно компенсировать отсутствие чего-либо другого, – поясняет семейный системный терапевт.

Проблема многих конфликтов не в сути, а в форме, подчеркивает эксперт. Поэтому стоит позаботиться и о характере общения, например, попробовать высказать просьбу иначе, при этом понимать, что ни один человек не даст всего, что вам хочется, и важно признавать, что и с вами в отношениях тоже нелегко.

Любой симптом – это очень интересный компонент семейной системы, говорит психолог.

– Например, алкоголизм или любая другая зависимость одного из супругов, симптомы детей – они системе нужны. Даже деструктивные элементы системе служат. Есть огромное количество научных доказательств того, что отрицательная динамика скрепляет систему. Вы не представляете, как глубоко созависимый человек живет в слиянии с другим, при этом не видя себя. Есть люди, которые живут с партнером с зависимостью и умудряются не заметить собственную депрессию, пока злятся на алкоголизм другого.

В конфликтах есть задача встретиться с невозможностью. Многие говорят о сходстве и о необходимости объединяться в семье, а по факту нам придется иметь дело с различиями друг друга, подчеркивает психолог.

– Нужно встречаться с этой разностью, признавать эти отличия и то, что в одной и той же ситуации, в одном и том же месте каждый делает свое, при этом делать шаг навстречу друг другу, расставаться со своими ожиданиями. Учитесь дослушивать человека до конца. Если вы слушаете, это не значит, что вы будете так делать. Проведите через десять лет совместной жизни «ознакомительную встречу»: узнайте, как партнер видит вашу жизнь – отдых, встречи с друзьями, воспитание детей и прочее. Хотя многие предпочитают не встречаться лицом к лицу с правдой, потому что, пока ты не встретился с этим, живешь надеждой, хотя на деле – с иллюзией. Встретиться с реальностью – очень сложный шаг, как и понять, что попытки изменить другого человека в большинстве своем будут провальными. В разговоре не обвиняйте, а, например, попросите: «Я бы хотела пойти в кино...», и, возможно, человек сделает для вас усилие. Идеальных людей не бывает, поэтому нужно встретиться с реальным человеком и посмотреть, чего с ним у вас никогда не будет, и подумать, как жить с отсутствием этого и как это можно частично компенсировать. Что-то вы можете добрать с помощью других людей, встреч, переживаний, эмоций, событий.

В рамках онлайн-лекции проекта «Факультет осознанного родительства» психолог, семейный системный терапевт, гештальт-терапевт Наталья Баймуратова ответила на вопросы родителей, присланные к прямому эфиру.

– Бывает ли любовь без конфликтов или они должны быть?

– Не бывает любви без конфликтов. Бывает влюбленность, когда человек захвачен чувствами к другому. Где много слияния, там нет конфликтов, а где есть отдельные люди, конфликты будут. Говоря о конфликте, я не подразумеваю драку, обвинения, а говорю о несогласии, о разности ожиданий, взглядов, на почве столкновения которых возникает напряжение, и мы не знаем, как с этим поступать, следовательно, нужно эти места прояснять. Если в отношениях нет конфликтов, то они, скорее всего, мертвые: в них нет никаких чувств. В здоровых отношениях конфликты будут.

– Если человек конфликтует по поводу и без, это значит, у него внутри есть какой-то собственный нерешенный конфликт или желание поспорить может быть и чертой характера?

– Да, такой человек может быть очень сильно раненным или жить в чувстве вины или в состоянии внутреннего конфликта. Такие варианты возможны. Если вы задаете такие вопросы, было бы неплохо, если бы вы, думая об этом, приводили для себя конкретные примеры, потому что они дают больше ясности о том, какие чувства стоят за конфликтами, какие потребности при этом не удовлетворяются, по каким-то причинам. И тогда вам будет понятнее, чего хочет этот человек. Возможно, один раз получив это, он перестанет конфликтовать по многим поводам.

– Нужно ли учить своего ребенка быть мирным и неконфликтным либо нужно своим детям давать и конфликтные навыки тоже тренировать?

– Неплохо было бы оставаться в «центре», не быть в полярности. Например, в ситуации, когда ребенка толкнули, необязательно учить его всегда сдавать сдачу, потому что вероятна возможность того, что толкнули не специально, а мы учим агрессивному поведению в силу какой-то личной детской истории, когда, скажем, нас не защищали, и теперь мы учим своего ребенка защищать себя настолько, что он бьет всех подряд. Призывать всех к миру – это другая полярность. Родительская задача сложнее – научать детей разбираться в жизни и в разных ситуациях. Есть дети, которым нужно давать сдачу, однако давать отпор необязательно в физической форме, потому что это может быть элементарно небезопасно. Нужно разъяснять это ребенку, как и то, что есть ситуации, где он один не справится: например, если пятиклассник становится жертвой буллинга девятиклассников. И такие ситуации нужно решать при помощи взрослых. Ребенок должен понимать, что есть компании, которых стоит избегать. Да, нужно учить детей защищаться, но это гораздо сложнее, чем дать кому-то в глаз. И другая позиция – быть ко всем миролюбивым – тоже работает не всегда и не со всеми, поэтому ребенок и должен учиться понимать, что мир разный.

– Можно ли ребенку в шутку задавать вопрос: кого он больше любит – маму или папу?

– Нет, и даже не надо давать ему право выбирать, с кем он хочет жить в случае развода. Это трагедия для ребенка, и когда родители даже шутя задают такие вопросы, это не шутка. За этим стоит какой-то конфликт, который вы пытаетесь решить через ребенка, проецируете на него свое детство или не выдерживаете конкуренцию со своим партнером, когда, к примеру, папа добрый, теплый, поддерживающий, счастливый от того, что у него дети, а мама не может столько своему ребенку дать в силу разных обстоятельств и чувствует себя неуверенно в этой семье. И вот этот внутренний конфликт она переносит на своего ребенка, задавая ему вопросы, кого он любит больше, ее или папу. Невроз – дело «хорошее»: ребенок страдает, а мама его лечит и чувствует себя хорошей.

– Нужно ли говорить, за что любишь, или любят не за что-то, а просто так, потому что любовь есть?

– Любовь – это обмен разными чувствами. Родительская любовь – это забота, уважение к ребенку и принятие его отличий и сходств со своим партнером, которого можно при этом и не очень любить. К примеру, я быстрая, а ребенок медленный, как его отец. Родительская любовь – это контейнирование, выдерживание чувств и эмоций ребенка, переживание вместе с ним его трудностей, это дополнительная ответственность. Это поддержка, когда ребенку необходимо помочь встать, если он упал. Любить – значит что-то делать для ребенка безвозмездно, а он это будет делать для своих детей. Вот такое движение любви в семье я вижу. Подчеркивать сильные стороны можно так: «Спасибо за твою заботу», «Как классно, что у тебя получилось!», «Не получилось? Ничего страшного, пойдем, я тебя поддержу». Вот это и есть проявления любви. Мы можем подчеркивать, что мы рады каким-то результатам ребенка, и утешать его, когда он другой. Если говорить о взрослых, то здесь конструктивная обратная связь тоже важна: «Я люблю тебя, спасибо за твою заботу, за то, что ты это сделал, за поддержку». А говоря о хороших и плохих сторонах в партнере, которые вы видите, важно понимать, что вы принимаете этого человека целиком, при этом какую-то часть вы любите, а какую-то терпите. Вот это для меня любовь в отношениях.

– Муж очень ревнивый, от чего я очень устаю, хотя поводов для ревности не даю, но ситуация не меняется. Что посоветуете?

– Этот человек меняться не будет, за этим стоит какая-то история недоверия. Нужно садиться и разговаривать, выяснять, насколько это патологично. Если вы хотите с ним жить, то надо понимать, что вы будете с ревностью встречаться. Тактика может быть разная. Если вы хотите, чтобы вашему партнеру стало легче, можно что-то предпринимать, но вопрос, готовы ли быть заложником этой ситуации. Если женщина боится ревнивого мужчину потерять, то она нередко начинает ему подыгрывать: бояться, не быть свободной под гнетом его ревности. И тогда история становится цикличной, а прервать ее может кто-то из партнеров, например женщина, решившая стать свободной.

– Если супруг уходит от обсуждения вопросов о проблемах под предлогом того, что знает, что будет конфликт, как тогда эти проблемы решать?

– Нужно выяснить, как человек не хочет, чтобы вы вели себя в конфликте. И возможно, когда конфликт перестанет быть конфликтом и станет просто разговором, то и обсуждение проблем состоится. Попробуйте один раз поговорить по-другому, и тогда что-нибудь выйдет. Человек уходит от конфликта тогда, когда много напряжения, которое он не выдерживает. Или он не выдерживает столько чувств. Или, возможно, всё, что вы с этим человеком делаете, – только говорите. Поэтому нужно проанализировать и свою тактику поведения в конфликтной ситуации.

Прослушать полную лекцию спикера цикла онлайн-семинаров «Факультет осознанного родительства» Натальи Баймуратовой, психолога, семейного системного терапевта, гештальт-терапевта, и ознакомиться с ответами эксперта на вопросы зрителей, присланные к прямому эфиру, можно на ютуб-канале сайта для тюменских родителей «Детки!».