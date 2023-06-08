Леонид Агутин и Игорь Бутман: новая музыкальная траектория XIV фестиваля «Лето в Тобольском Кремле»

Фото: архив ТКТО.

В Тобольске уже более десяти лет проходит красивое музыкальное мероприятие под открытым небом – фестиваль «Лето в Тобольском Кремле». За все время фестиваль посетило более 35 тысяч зрителей.

Яркая историческая локация у стен Тобольского кремля вновь станет сценой для звездных гостей и местных коллективов. Стали известны даты проведения одного из любимейших культурных событий региона в формате опен-эйр. XIV фестиваль «Лето в Тобольском Кремле» начнется 29 июня, а завершится 15 июля.

Проект уникален своей атмосферой и ежегодно привлекает внимание тысячи туристов. Кстати, в 2022 году фестиваль стал финалистом национальной премии Russian Еvent Аwards.

Фото: архив ТКТО.

В этом году организаторы позволили провести некую трансформацию известного и за пределами региона проекта. Его хедлайнерами станут:

– Российский саксофонист; народный артист РФ Игорь Бутман и певец, композитор, музыкант, автор песен, режиссёр;

– Заслуженный артист Российской Федерации Леонид Агутин.

Фото: архив ТКТО.

Звездные артисты выступят на Красной площади у стен Тобольского кремля совместно с Тюменским филармоническим оркестром, художественный руководитель и главный дирижер Юрий Медяник.

- Мы делаем специальный проект для каждого из артистов, с которым выходим на сцену. Не секрет, у Леонида Агутина несмотря на яркую карьеру, до сих пор не было выступлений с симфоническим оркестром. 15 июля будет первый опыт.

Мы приняли решение, что специально для этого концерта создаются аранжировки, будут исполнены песни, особенно любимые публикой. Сейчас мы ведем переговоры, чтобы по итогам фестиваля был выпущен альбом с Леонидом Агутиным и ТФО.

Что касается Игоря Бутмана, здесь мы тоже создаем специальный музыкальный материал, который тоже, надеюсь, будет отвечать всем чаяниям нашей публики.

Известный российский саксофонист Игорь Бутман: «Это будет интересная коллаборация двух коллективов, где мы будем импровизировать и представим известные композиции. У нас есть произведения, специально написанные для фестиваля «Лето в Тобольском Кремле», прозвучат и те, которые мы уже исполняли с другими оркестрами. Для меня огромная честь выступить с замечательным Тюменским филармоническим оркестром, слава о котором идет по стране и по всему миру».

Леонид Агутин не сомневается, программа концерта придется по душе слушателям.

- Я с группой «Эсперанто» и великолепным Тюменским филармоническим оркестром будем давать концерт у стен Тобольского кремля. Мы делаем специальную программу для фестиваля и для 29 июля, для моего юбилейного концерта в Москве.

Фото: архив ТКТО.

Сейчас у нас идет плотное сотрудничество с ТФО. Это молодой, но очень перспективный оркестр под руководством Юрия Медяника – большого мастера.

Я рад, что именно с тюменским оркестром нас свела жизнь. Я уже слышу и точно знаю, что будет что-то интересное. Приходите на наш концерт 15 июля. Приглашаю всех: лето, музыка, Тобольск!

В прошлом году с большим успехом в рамках фестиваля прошли концерты коллективов ТКТО, предложенная разножанровость нашла отклик в сердцах тоболяков и гостей города. В этом году в Тобольске выступят – ГАНТ «Зори Тюмени», оркестр «Камерата Сибири», вокал-группа Sunrise, Хоровая капелла Тюменской филармонии.

Знакомим с полной программой XIV фестиваля «Лето в Тобольском Кремле»:

– 29 июня – ГАНТ «Зори Тюмени», Тобольский драмтеатр

– 30 июня – оркестр «Камерата Сибири», Дворец наместника

– 1 июля – вокал-группа Sunrise, ДК «Синтез»

– 2 июля – Хоровая капелла Тюменской филармонии, Церковь Захарии и Елисаветы

– 8 июля – концерт Бутман и ТФО, Красная площадь

– 15 июля – концерт Агутин и ТФО, Красная площадь

Встретимся у стен Тобольского кремля: лето, музыка, Тобольск!

Если у вас есть вопросы о фестивале «Лето в Тобольском кремле» ответы на них можно найти на специальном сайте, на котором собрана вся информация о мероприятии – лето-в-кремле-рф.ру