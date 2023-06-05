В Тюменской области зафиксирован массовый мор рыбы

Фото: Telegram-канал «ЧС Тюменский район».

Рыбаки сообщают о массовом море рыбы на водных объектах в Тюменской области. Зафиксировано как минимум несколько подобных случаев. Первый зарегистрирован в поселке Антипино, вблизи залива Щедрый. Очевидцы сообщают, что берег буквально усеян мертвой рыбой.

Второй случай зафиксирован на Туре, а также от Антипино до деревни Мальково Тюменской области. О масштабах мора рыбы на упомянутых объектах говорить сложно. На реке Туре она рассредоточена на определенных точках, в маленьких водоемах – по всей поверхности.

– Открытие рыболовного сезона я провел на берегу у водозаборов что находятся в районе поселка Антипино. Их там два, новый и старый, и впервые за несколько лет, что я там рыбачу, увидел какие-то сливы, из них, из-под воды с пузырями, выходит какая-то мерзкая вонючая гадость, пахнущая канализацией. Всё это плывет по реке, а что не унесло течением, стоит и киснет в заливе. Песок на берегу стал черным. Вчера от двоих хорошо знакомых мне рыболовов я увидел фото и видео, как эта гадость разносится вниз по течению и гибнет рыба, очень много мертвой рыбы плавает от Антипино и минимум до Мальково, – сообщили пользователи социальных сетей.

Биолог Тюменского ГМУ Мария Орлова по просьбе журналиста «КП»-Тюмень» прокомментировала ситуацию на водоемах региона. Эксперт предположила, что на замор рыбы повлияла аномальная жара, которая стоит в Тюменской области уже несколько дней и не собирается покидать регион.

– Безусловно аномальная жара влияет. С повышением температуры воды снижается количество растворенного в ней кислорода, что напрямую ведет к гибели рыбы от удушья, – уточнила Мария Орлова.

В последние годы подобные инциденты на Туре не случались. Другой причиной массового замора рыбы является загрязнение водного объекта, которое отразилось на обитателях водоема.

Напомним, что проблемы с водой в период аномальной жары наблюдаются в Заводоуковске. Некоторое время жители сидят без водоснабжения при температуре воздуха на улице до +36…+37 градусов. Крики о помощи появились в социальных сетях.