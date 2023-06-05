В Тюменской области с 1 по 5 июня в аномальную жару наблюдаются массовые перебои с водой

Жителей попросили перейти на экономный режим водопотребления. Фото: Виктория Гаврик

Проблемы с водой в период аномальной жары наблюдаются в Заводоуковске. Некоторое время жители сидят без водоснабжения при температуре воздуха на улице до +36…+37 градусов. Крики о помощи появились в социальных сетях.

– Сейчас у огромного количества жителей воды в квартирах нет уже четвертые сутки. Эта проблема появилась не в этом году, уже на протяжении 3-4 лет люди пишут об этом. Не раз писались жалобы и посты в социальных сетях от разных пользователей об этой проблеме, – заявляет пользователь социальных сетей.

В администрации Заводоуковского городского округа знают о проблеме и просят жителей с понимаем относиться к сложившейся ситуации.

– На территории установилась засушливая, аномально жаркая погода, по этой причине обострилась ситуация с водоснабжением в городе и населенных пунктах. Чтобы в сетях поддерживать соответствующее давление, скважины и водозаборы работают на предельных возможностях. Засуха сказывается на состоянии природных ресурсов воды, упал уровень грунтовых вод, резко снижается дебет водоснабжения, – уточнили в администрации района.

По данным мэрии, за последние дни объем водопотребления населением вырос в три раза, а у централизованной системы есть предел, поэтому сразу увеличить поставку воды потребителям не представляется возможным. Также зарегистрированы массовые факты самовольных подключений, которые приводят к порывам на магистралях.

– Убедительно просим вас с пониманием относиться к сложившейся ситуации и перейти на экономный режим водопотребления, набирать запасы воды в накопительные емкости на хозяйственно-бытовые нужды в ночные часы, не производить орошение участков с картофелем, не пользоваться поливальными установками, не набирать бассейны, – добавили в пресс-службе администрации.

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