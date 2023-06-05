В Тюменской области семерым жителям понадобилась помощь медиков из-за солнечного удара

Статистика может быть несколько выше, потому что многие люди не обращаются за помощью к врачам. Фото: Виктория Гаврик

В Тюменской области семерым жителям понадобилась помощь медиков в период аномальной жары, с 1 по 4 июня. В текущие выходные на тюменских пляжах было по-настоящему знойно – и от жары, и от наплыва отдыхающих. Купание, конечно, освежает само по себе, но от теплового удара не защищает, уточняют врачи. В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области журналисту «КП»-Тюмень» рассказали, что скорая помощь выезжала на оказание помощи пациентам с тепловым ударом семь раз.

– Жаркая сводка скорой Тюмени: медики оказали помощь семерым тюменцам с солнечными и тепловыми ударами, – заявили в пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области.

Однако, отмечают специалисты, статистика может быть несколько выше, потому что многие люди не обращаются за помощью к врачам, а занимаются самолечением дома. По данным депздрава, медики 3 июня приезжали на помощь в село Перевалово, к дачному карьеру, где стало плохо от аномальной жары 48-летней женщине. Она почувствовала головокружение и слабость после длительного пребывания на солнце. Врачи диагностировали у нее солнечный удар.

Также в душном автобусе стало плохо 18-летней девушке, на место приезжала скорая медицинская помощь. Инцидент произошел 4 июня. В этот же день 46-летний мужчина почувствовал недомогание, упал в обморок, врачебную помощь пациенту вызвали прохожие.

– Не думайте, что если подолгу находитесь в речке либо озере и поминутно ныряете, то солнце не дотянется до вашей головы своим кулаком. В жару мелководье хорошо прогревается, и вода не охлаждает тело, поэтому перегрев вполне вероятен. К тому же во время ныряния человек находится под водой недолго, всё остальное время голова – на солнце. По этой причине плавать лучше всего в головном уборе – кепке, бандане, платке, – рекомендуют медицинские специалисты в Тюмени.

Также стоит внимательно следить за самочувствием на берегу. При температуре воздуха +37 градусов тепловой удар можно заработать даже в тени. Врачи советуют при солнечном ударе пить больше воды, а при тошноте и судорогах срочно вызывать скорую.

Если повезли пострадавшего до больницы сами, делайте всё то же самое и дополнительно постепенно охлаждайте салон машины. Резкий температурный перепад может спровоцировать сосудистый спазм и усугубить состояние больного, заявляют врачи. В тяжелых случаях последствия могут быть очень серьезными, вплоть до потери сознания и остановки сердца.

Добавим, что взрослым медики советуют отказаться от алкоголя во время пляжного отдыха.

Напомним: жителей Тюмени предупредили о продлении аномальной жары до 7 июня.