Жителей Тюмени предупредили о продлении аномальной жары до 7 июня

Средняя суточная температура воздуха выше климатической нормы на 10 градусов и выше. Фото: Виктория Гаврик

Жителям Тюмени и области придется терпеть аномальную жару до 7 июня. Температура воздуха в пределах +36 градусов по региону сохранится до среды, рассказали в Информационном центре правительства Тюменской области.

– В южных районах Тюменской области по 7 июня местами сохранится аномально жаркая погода. Средняя суточная температура воздуха выше климатической нормы на 10 градусов и выше. По 7 июня в юго-восточных районах максимальная температура воздуха днем +36 градусов и выше, – заявили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, долгожданные осадки в Тюмени прогнозируют после 9 и 10 июня. Однако дожди иногда проходят в районах Тюменской области, но они редкие и кратковременные.