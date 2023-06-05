В Тюмени в период аномальной жары цены на кондиционеры и вентиляторы выросли на 40%

Произошел резкий рост цен на китайские кондиционеры. Фото: Виктория Гаврик

Тюменцы справляются с адской жарой различными способами: от холодного душа до кондиционеров и вентиляторов. Однако магазины электроники пользуются сложившимся ажиотажем и медленно, но верно поднимают цены на технику, которая так необходима в аномально жаркую погоду.

Согласно данным магазинов электротехники, в Тюмени за полтора месяца резко выросли цены на кондиционеры и вентиляторы. Так, средняя стоимость одного кондиционера выросла до 42%, а на отдельные марки в несколько раз. Произошел резкий рост продаж китайских и отечественных кондиционеров, которые сейчас доступны на рынке в Тюменской области.

По данным на 5 июня, стоимость вентиляторов и кондиционеров для квартиры и дома выросла на 40 – 42%. Об этом «КП»-Тюмень» рассказали в одном из магазинов электроники в Тюмени.

– Цены выросли на все устройства. Бюджетные модели – на 20 – 25%, а премиальная техника ближе к 40%. В конце июня – начале июля стоимость вентиляторов и кондиционеров поднимется еще на 2-3%, но думаю, что не больше, – сообщил специалист по продажам в тюменском магазине электроники.

Он отметил, что цены на технику зависят от спроса и стоимости валюты. В апреле 2023 года купить кондиционер в Тюмени можно было за 10 – 12 тысяч рублей. Сейчас за охлаждающую технику придется отдать больше 20 тысяч рублей. Напольные вентиляторы подорожали с 3 до 6 тысяч рублей.

– В начале летнего сезона цены на кондиционеры и вентиляторы всегда поднимаются. Однако глобального роста цен ожидать не стоит. Мы предполагаем, что в середине июля их стоимость поползет вниз, но всё зависит от погодных условий. Если всё лето на улице будет стоять жара, а значит, спрос на кондиционеры станет только расти, не исключено, что цены останутся на том же уровне или вырастут на 2-3%. Всё будет зависеть от марки, – уточнил эксперт.

По словам тюменского экономиста Ивана Вилкова, западные санкции полностью изменили рынок электроники в России. Продавцам приходиться искать новых поставщиков, менять ориентиры на Китай, покупать их продукцию, бывает, что с внушительной наценкой. Также на стоимость влияет спрос, а в такую погоду, которая несколько дней стоит в регионе, этого стоило ожидать.

Напомним, что творожные сырки стали одним из самых дорогих молочных продуктов в Тюменской области. По наблюдениям потребителей, сырки в 2023 году подорожали в среднем на 10 – 14 рублей, или на 40%. Если раньше за один батончик приходилось отдавать от 15 до 50 рублей, в зависимости от качества, то сейчас в тюменских магазинах можно купить один творожный сырок по цене от 20 до 95 рублей.