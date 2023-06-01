Творожные сырки стали одним из самых дорогих молочных продуктов в Тюменской области

Потребители также отмечают рост цен в первые месяцы 2023 года на сырое молоко. Фото: Виктория Гаврик

Творожные сырки попали в топ самых дорогих молочных продуктов. Тюменский экономист объяснил, почему это произошло. Стоимость творожных сырков составил 687 рублей за килограмм. Лидеров в первом квартале 2023 года по цене в пересчете на вес остался сыр – его средняя стоимость составила 760 рублей за килограмм. Об этом сообщили в Центре развития перспективных технологий.

В Тюменской области тоже выросла стоимость глазированных сырков. По наблюдениям потребителей, сырки подорожали в среднем на 10-14 рублей или на 40% в 2023 году. Если раньше за один батончик приходилось отдавать от 15 до 50 рублей, в зависимости от качества, то сейчас в тюменских магазинах можно купить один творожный сырок от 20 до 95 рублей.

Потребители также отмечают рост цен в первые месяцы 2023 года на сырое молоко, по сравнению с прошлым годом. Но не настолько стремительным, как на творожные сырки. По мнению тюменского экономиста Ивана Вилкова, лакомство из творога подорожало из-за роста цен на сырое молоко. Однако стоимость молока по-прежнему сдерживает госрегулирование цен на отдельные социально значимые продовольственные товары первой необходимости.

Напомним, в 2020 году правительство РФ утвердило предельную стоимость продуктов питания, которые входят в список товаров первой необходимости. Ранее власти могли устанавливать предельно допустимые розничные цены на отдельные виды социально значимых продовольственных товаров в случае, если в течение 30 дней подряд рост розничных цен составлял 30% и более. Срок действия ограничений также не мог превышать 90 дней. Это постановление действует и на сегодняшний день.

В 2020 году правительство РФ утвердило предельную стоимость продуктов питания. Фото: Виктория Гаврик

В действующий перечень товаров, на которые могут регулироваться цены, установлен постановлением правительства и включает 24 позиции (мясо, курица, мороженная рыба, молоко, масло, яйца, сахар, соль, чай, мука, хлеб, рис, вермишель и другие).

– Подорожание творожных сырков связано с ростом цен на сырье. Это прежде всего сырое молоко. Плюс у нас каждый год индексируются тарифы на электроэнергию и другие коммунальные услуги. Также индексируется заработная плата персонала каждый год. Из-за этих факторов стоимость конечной продукции товара будет расти. Разные продукты питания могут дорожать в разное время и в разной степени. Сегодня курица, завтра сыр или молоко, спрос на товар тоже играет не мало важную роль, – сообщил кандидат экономических наук Тюменского государственного университета Иван Вилков.

Согласно данным Росстата, стоимость литра молока в Тюменской области за последнюю неделю существенно снизилась. Так, сырое молоко в регионе подешевело на 0,66% или на 1 рубль. По сравнению с данным за предыдущий год, литр молока в Тюменской области упал в стоимости на 2,35% или 2,6 рубля.

Ранее выяснилось, что в Тюменской области на 1,04% упали цены на овощи, мясо и бытовую технику, но подорожали авиабилеты в Турцию.