В Тюменской области на 1,04% упали цены на овощи, мясо и бытовую технику, но подорожали авиабилеты в Турцию

За счет параллельного импорта в регионе упали цены на обувь, одежду и строительные материалы. Фото: Татьяна Коркина

Инфляция показала в Тюменской области в апреле 2023 года отрицательный результат по сравнению с данными предыдущего года. Снижение произошло в пределах 1%. Таким образом, Тюменская область вышла на первое место в России среди регионов с самым низким уровнем инфляции.

Продукты питания за месяц подешевели на 0,12%. Основной вклад в снижение внесла динамика цен на мясную, молочную продукцию и макаронные изделия.

– Весной прошлого года цены подтолкнул вверх ажиотажный спрос потребителей. В условиях неопределенности тюменцы массово запасали продукты питания длительного хранения, а также старались купить впрок бытовую технику и электронику. В апреле этого года подешевели макароны и крупы, отдельные мясные и молочные продукты, овощи. Это объясняется рекордным урожаем зерна, снижением расходов производителей на корма для животных и мерами господдержки предприятий сельского хозяйства. Также значительно подешевели компьютеры, смартфоны, телевизоры, стиральные машины, – уточнила главный экономист отделения Банка России по Тюменской области Анна Васильева.

Фото: Центробанк.

За счет параллельного импорта в регионе упали цены на обувь, одежду и строительные материалы. Небольшой рост в Тюменской области показали цены на туристические услуги. В частности, в регионе подорожали авиабилеты и зарубежные туры, а именно Турция.

Согласно прогнозам экспертов, годовая инфляция в 2023 году в России ожидается в пределах 4,5 – 6,5%, в следующем году она вернется к стабильным 4%.