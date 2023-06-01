В Тюмени собака напала на девочку и вцепилась ей в ногу

Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося. Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени накануне днем, в преддверии Дня защиты детей, на ребенка в подъезде дома № 20 по улице Самарцева напала собака. Девочка получила повреждения и ссадины. Фотографиями ран поделилась мама пострадавшей Анна Башкирова.

– Моя дочь пошла на прогулку. Пока ждала лифт, из соседней квартиры выбежала собака. Не знаю породу, но бойцовская. Это был ужас! Покусала ее, ребенок в испуге, кричала дико. Час ждали скорую, в больнице были два часа и час после этого всего ужаса в полиции, – заявляет женщина в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

В пресс-службе регионального управления МВД России сообщили, что знают про инцидент. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося, позже будет дана правовая оценка произошедшему, рассказали журналисту «КП»-Тюмень» в полиции.

Фото: соцсети. Фото: Паблик «ЧС Тюмень» во «ВКонтакте»

В комментариях тюменцы стали сочувствовать ребенку, некоторые пользователи предположили, что девочке теперь нужна помощь психолога, чтобы она в будущем не боялась собак.

Напомним, что резонансное дело произошло в Тюмени в начале 2023 года. В кабине лифта на двухлетнего малыша напала собака. Мальчику пришлось зашивать лицо и проходить реабилитацию с психологом.