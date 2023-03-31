Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тюмень
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тюмень
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 марта 2023 10:01

В Тюмени хозяин пса, напавшего на 2-летнего ребенка в кабине лифта, предстанет перед судом

18 января мужчина ослабил поводок, собака напала на малыша и порвала ему лицо
Серафима Краснова
18 января мужчина ослабил поводок, собака напала на малыша, причинив рваные раны лица.

18 января мужчина ослабил поводок, собака напала на малыша, причинив рваные раны лица.

Фото: Татьяна Коркина

В Тюмени перед судом предстанет владелец собаки, которая напала на 2-летнего малыша в кабине лифта. 23-летний парень допустил нападение агрессивного животного на маленького ребенка в многоквартирном доме на улице Верхнетарманской.

По версии следствия, 18 января мужчина ослабил поводок, собака напала на малыша, нанеся рваные раны лица.

«Малолетнему ребенку понадобилась квалифицированная медицинская помощь и оперативное вмешательство. Мальчику причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью», – говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета по Тюменской области.

Правоохранительные органы собрали доказательную базу и передали материалы в прокуратуру и суд.