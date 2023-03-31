В Тюмени хозяин пса, напавшего на 2-летнего ребенка в кабине лифта, предстанет перед судом

18 января мужчина ослабил поводок, собака напала на малыша, причинив рваные раны лица.
Фото: Татьяна Коркина
В Тюмени перед судом предстанет владелец собаки, которая напала на 2-летнего малыша в кабине лифта. 23-летний парень допустил нападение агрессивного животного на маленького ребенка в многоквартирном доме на улице Верхнетарманской.
По версии следствия, 18 января мужчина ослабил поводок, собака напала на малыша, нанеся рваные раны лица.
«Малолетнему ребенку понадобилась квалифицированная медицинская помощь и оперативное вмешательство. Мальчику причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью», – говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета по Тюменской области.
Правоохранительные органы собрали доказательную базу и передали материалы в прокуратуру и суд.