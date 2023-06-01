Медвежата-тройняшки из Тюменской области получают новые навыки в реабилитационном центре после спасения

Фото: Госохотдепартамент Тюменской области.

Медвежья тройня из Вагайского района вовсю осваивает свои просторные лесные владения в реабилитационном центре. Малыши-сироты исследуют дальние уголки, ковыряются в ручейке и поедают молодую сочную зелень, выкапывая из земли корешки, – всё как у простых медвежат в природе.

Напомним, что в центре по спасению медвежат-сирот помогают лесным зверятам адаптироваться в их привычной среде. Малыши одновременно проходят реабилитацию и вырабатывают навыки по выживанию в дикой природе, поэтому медики и сотрудники центра не разговаривают во время работы с маленькими хищниками, чтобы те не привыкали к людям.

Тройняшек-сирот из Тюменской области назвали Ермак, Тайга и Лайма.

– А еще они очень ловко взбираются на деревья! Но большую часть своего времени медвежата предпочитают проводить в играх: Ермак, Тайга и Лайма очень игривые медвежьи дети, настолько игривые, что им и не важно, с чем играть – с шишкой, камушком, корягой, либо с ухом своего собрата! Да, конечно, они могут и повздорить друг с другом, не поделив «игрушку», но потом достаточно быстро находится вторая «игрушка», и мир восстановлен! – сообщили в реабилитационном центре Тверской области.

У одной из малышей явно прослеживается талан строителя. Пока ее брат и сестра играют, она усердно подкапывает домик-берлогу. Возможно, малышка пытается передвинуть домик на другое место, более благоприятное для игр и наблюдения, предположили сотрудники центра. Медвежата растут, они хороши питаются, поэтому за последние несколько недель сильно поправились.

После реабилитации малыши вернутся на родину, в Тюменскую область. Перед выпуском на ухо каждого животного наносится метка. По ней можно будет отследить их с помощь фотоловушек.

Напомним, что в середине апреля 2023 года в Вагайском районе к людям из леса вышли трое голодных медвежат. Три плачущих малыша постоянно тянулись к людям, которые пришли к ним на помощь. Зверей обнаружили неподалеку от деревни Дубровина, на свалке, где медвежата, судя по всему, искали пропитание. Маму малышей убили, поэтому зверята стали сиротами.