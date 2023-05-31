Жители тюменского микрорайона «Айвазовский City» жалуются на массовое скопление клещей

Фото: Роспотребнадзор Тюменской области.

Жители тюменского микрорайона «Айвазовский City» жалуются на нашествие клещей на придомовых территориях. Также горожане сообщили, что управляющая компания отказывала им в акарицидной обработке.

– Кто сталкивался с укусом клеща? Что делать мне? След остался, ощущения неприятные, – бьют тревогу местные жители в социальных сетях.

Тюменцы отмечают, что уже подавали заявки в управляющую компанию «Айвазовский», но реакции не последовало.

– Управляющая компания должна периодически проводить акарицидную обработку. Мы следим за исполнением жилищного законодательства, а клещи указывают на нарушения санитарного законодательства, за исполнением которого следит управление Роспотребнадзора. Жалобы на работу УК «Айвазовский» нам не поступали, – рассказали в пресс-службе ГЖИ Тюменской области на запрос «КП»–Тюмень».

В Роспотребнадзоре Тюменской области сообщили, что обработкой придомовой территории от клещей занимается управляющая компания. Специалисты проводят обработку регулярно в начале сезона по заказу городской администрации. Если дом обслуживается ТСЖ, то владельцы жилья сами собирают деньги и заказывают акарицидную обработку территории. УК должна минимум раз в сезон обрабатывать места для выгула собак, парковые зоны, палисадники и газоны.

– В целях предотвращения присасывания клещей в местах массового отдыха, на территориях детских садов, школ, медицинских организаций, объектов культуры и спорта, кладбищ проводятся акарицидные обработки. Всего обработано от клещей 6 898 га, включая территорию организаций отдыха детей и их оздоровления с проведением контроля качества обработок, – уточнили в пресс-службе Роспотребнадзора Тюменской области.

Проводить обработку можно раз в месяц, тогда результат будет максимально эффективным, заявили специалисты. Показателем эффективности дезинсекционных мероприятий является снижение численности насекомых вплоть до полного их исчезновения, которое должно быть зафиксировано в течение определенного периода, установленного для каждого вида насекомых.

Чтобы управляющая компания провела дополнительную обработку придомовой территории от клещей, достаточно позвонить в УК и оставить заявку.

Напомним, от укусов клещей в Тюменской области умерли 4 человека. Число заболевших в 2022 году составило 99 человек.