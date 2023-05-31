От укусов клещей в Тюменской области умерли 4 человека

Число заболевших в 2022 году составило 99 человек. Фото: Татьяна Коркина

В Тюменской области в 2022 году от укуса клеща скончались 4 человека. Такие данные озвучили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом в эпидемиологический сезон прошлого года стала на 38% выше, чем в 2021 году.

– Заболеваемость клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) в эпидемический сезон 2022 г. выше аналогичного периода 2021 г. на 38,7% (6,41 на 100 тысяч населения против 4,62 в 2021 г.; в 2020 г. – 2,57). Абсолютное число заболевших в 2022 г. составило 99 человек, из них детей до 14 лет – 13 (в 2021 г. – 71 и 18, в 2020 г. – 39 и 6 соответственно). В Тюменской области в 2022 г. зарегистрировано 4 случая клещевого энцефалита с летальным исходом, в 2021 г. летальных случаев зарегистрировано не было, – говорится в докладе Управления Роспотребнадзора Тюменской области.

Количество зараженных клещевым иксодовым боррелиозом в 2022 году увеличилось почти в три раза. В прошлом году зарегистрировано 130 случаев иксодового клещевого боррелиоза. Анализ заболевших по возрастам показал, что наибольшее число зараженных в 2022 году приходилось на возрастную группу 23 – 43 года и лиц старше 50 лет, ведущих активный образ жизни и посещающих лесные массивы с целью отдыха.

Напомним, тюменские ученые выявили новые виды клещей, способных вызывать чуму и лихорадку. Насекомых биологи собирали у летучих мышей в полевых условиях с 2013 года.