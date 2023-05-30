В Тюмени на Лесобазе нашли труп 30-летнего мужчины в озере Оброчном

Фото: Поисково-спасательная служба ГКУ ТО «ТОСЭР».

Прохожие обнаружили труп на Лесобазе в озере Оброчном. Жители заметили правоохранителей и водолазов вблизи водоема во вторник, 30 мая 2023 года. Тело молодого человека подняли со дна, выяснилось, что он утонул во время купания накануне вечером.

— По факту обнаружения тела мужчины 1992 года рождения проводится проверка. Тело без внешних признаков криминальной смерти, — рассказали в пресс-службе Следственного комитета Тюменской области.

К сожалению, это не первая трагедия, произошедшая в Тюмени, за последние сутки. Два человека рухнули с моста Челюскинцев на Туре. Предположительно, это были парень и девушка. Поисками молодых людей занимаются водолазы.

Напомним, жителям запрещено посещать водоемы после 20:00 из-за ландшафтных и лесных пожаров. По данным МЧС, чтобы не стать жертвой стихии, горожанам рекомендуют купаться в специально отведенных местах, нельзя подплывать к лодкам и судам.

Кроме того, спасатели не советуют взрослым оставлять детей вблизи водоемов.