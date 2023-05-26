Профориентация как конструктор

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Тема профессионального самоопределения актуальна не только для школьников, но и для взрослых. Однако для подростков эта задача усложняется тем, что они не обладают нужными знаниями и опытом, чтобы понять, к какой деятельности питают интерес и имеют склонность. Как родителям поддержать и сориентировать своего ребенка на пути выбора профессии, рассказывает детский психолог, тренер, тьютор из Санкт-Петербурга Иван Кулаков.

В 2023 году на областном форуме «Семья» работали 4 образовательные площадки. Помимо традиционных тематических секций: «Семья и государство» и «Семейная психология», – были организованы «Юридическая гостиная» и «Психология подростков», в рамках которых состоялись открытые лекции на актуальные темы от профильных специалистов, в том числе столичных психологов.

- Мы всегда идем за интересами и запросами аудитории форума «Семья», а это в первую очередь родители и дети. Если раньше нашими участниками чаще становились семьи с маленькими детьми, то теперь образовательными секциями, выступлениями психологов и других приглашенных экспертов активно интересуются и родители подростков. По этой причине в этом году мы вынесли тему психологии подростков в рамки отдельной образовательной площадки, пригласили в качестве консультанта не только психолога, семейного системного терапевта и нейропсихолога, но и профориентолога, чьи знания и опыт оказались очень полезными как для родителей, так и для юных участников мероприятия, – делится руководитель семейного проекта «Создавая будущее», организатор областного форума «Семья» Елена Кашкарова.

Что такое конструирование будущего и как подростку сложить из разрозненных знаний о многообразии современных профессий целостную картинку своего профессионального призвания, объяснил детский психолог, тренер, тьютор Иван Кулаков.

Конструирование будущего

Прежде чем начать предметный разговор, Иван Кулаков рассказал, что у него достаточно большой стаж работы психологом и чаще всего он общается с детьми и подростками. На сегодняшний день большую часть профессионального времени тьютор посвящает профориентации, ставшей за восемь лет его основной сферой деятельности:

- Я провожу тестирования, общаюсь с очень разными подростками, причем не только из России. У меня есть возможность сравнить, найти сходства и различия, составить мнение об образовании в разных странах. Сегодня я хочу вам рассказать, что такое профориентация как конструктор и как можно помочь подростку с самоопределением, поделиться своим опытом того, на что родителям стоит обратить внимание при выборе будущей профессиональной деятельности для своего ребенка, в какую сторону направить внимание, на что посмотреть и какие акценты сделать. В профориентации, помимо тестирования, существует огромное количество самостоятельных шагов, которые могут предпринять и сами подростки, и их родители. Об этом мы сегодня и поговорим.

Моя профессиональная задача – структурировать информацию, полученную в результате проведения различных тестов, и дать родителям и подросткам обратную связь, поясняет эксперт:

- И вот что меня удивляет: каждый раз, общаясь с родителями и рассказывая, какими сильными сторонами обладает подросток, какие зоны развития у него есть и как это можно применить для своего будущего и для выбора направления профессионального развития, я не вижу удивления. Такое ощущение, словно та информация, которую я сообщаю, для родителей не нова. И действительно, прожив со своим подростком лет пятнадцать, может, чуть больше или меньше, вы знаете своего ребенка лучше, чем кто бы то ни было: видите, чем он отличается от других, к чему стремится. И вот из этого можно собрать достаточно логичную и обоснованную картину пути профессионального развития и определить деятельность, которая ему может подойти.

Современные инструменты профориентации

Перейдя к рассказу о современных методах профориентации, детский психолог, тренер, тьютор Иван Кулаков заметил, что свое выступление хотел бы выстроить в интерактивной форме, и пригласил к участию в диалоге подростка из зала, желающего ответить на вопросы. Обращаясь к зрительнице – десятикласснице Екатерине, проявившей инициативу, – психолог, шутя, добавил:

- Вопросы будут классические, не страшные, и на основании ответов на них мы попробуем собрать наш конструктор будущего.

В процессе знакомства выяснилось, что Екатерина учится в десятом классе школы с углубленным изучением предметов искусств, получила диплом государственного образца о получении предпрофессионального музыкального образования по классу академического вокала. Проучившись девять лет одновременно по музыкальной и общеобразовательной программам, в десятом классе старшеклассники занимаются только общей учебой, специализированных и профильных классов в школе нет.

- Определилась ли ты, куда будешь поступать? Выбрала примерное направление? – уточнил Иван.

- Я знаю, по каким предметам буду сдавать ЕГЭ, и уже исходя из полученных результатов буду решать, куда идти и как действовать дальше, – таков был ответ Кати.

- А сейчас мы проведем эксперимент с нашим добровольцем и представим, что мы собираем в виде конструктора образ некоего будущего Екатерины. Это задача на креативность, здесь нет правильных и неправильных ответов, зато есть возможность подумать, собрать информацию, немножко пожить с этим и уже на основании этого сделать свои догадки, – продолжил свой интерактивный урок Иван.

- Первый ряд «кубиков» в конструкторе может быть разным, но, думаю, основой любых наших занятий является интерес. Это такой энергетический компонент деятельности: если интересы есть, то, соответственно, активность в их направлении возможна, – поясняет эксперт.

Сейчас довольно часто можно услышать спор о том, есть ли у современных подростков заинтересованность. Говорят, что интересов у них нет. Это абсолютно не так, подчеркивает профориентолог:

- Интересы есть у всех. Вопрос, скорее, в том, насколько глубоко мы копаем. У кого-то интересы проявляются явно, они хорошо видны, но так происходит не всегда. Иногда интересы нестабильны, и в таком случае даже диагностика может не дать представления о том, чем ребенок интересуется. Это характерно, например, для учеников восьмых классов и детей более младшего возраста. Если говорить о десятом классе, в котором сейчас учится Катя, обычно в это время интересы уже ярко выражены.

Хобби как штрих к портрету

- Катя, помимо музыкального профиля, чем ты в жизни занимаешься? Расскажи о своих хобби, – предложил Иван.

- Я очень люблю читать, мне нравится посещать концерты и слушать музыку разных направлений. Я участвую в постановке детско-юношеской оперы тюменского композитора: мы переосмысливаем сказку Андерсена «Снежная королева».

В приоритетах подростка та деятельность, которой он посвящает максимальное количество времени, – отметил спикер и продолжил разговор:

- С тобой все более-менее понятно: у тебя есть музыкальное образование, – высказался спикер, обращаясь к своей юной собеседнице.

Сейчас все мы потребляем большое количество различной информации. Именно с этим был связан второй вопрос Ивана к участнице творческого эксперимента:

- Какой контент в социальных сетях ты потребляешь, на каких блогеров подписана и какова тематика их профилей? Какую информацию тебе интересно извлекать с просторов всемирной сети?

- Если разделять информацию по направлениям, то предпочтение я отдаю аудиоформатам: слушаю аудиокниги и подкасты. На Youtube смотрю лекции по подготовке к ЕГЭ, а в качестве развлечения – короткие видео, слушаю книги и подкасты на тему психологии, истории, тру-крайма и, что скрывать, листаю летсплеи по видеоиграм и рилсы.

- Резюмируем вышесказанное, – продолжил психолог. – У Кати есть музыкальное образование, она занимается вокалом, любит читать и ходить на концерты, слушать подкасты, связанные с саморазвитием, психологией, историей и так далее.

Для определения склонностей Иван Кулаков порекомендовал такой диагностический инструмент, как «Карта интересов» Филимоновой. По словам спикера, это достаточно простой способ профориентационной методики, и его можно предложить подростку. Результаты опроса, который не занимает много времени, позволяют составить рейтинг интересов:

- Обращаю внимание родителей на то, что тестирование в целях профориентации имеет смысл для школьников примерно с восьмого класса. Раньше это не особо осмысленно, этим и обусловлена моя рекомендация.

Расскажи о себе, или Какой ты человек?

В основе профориентации лежат интересы. Важно увидеть, чему подросток посвящает свое время, – продолжает развивать логическую цепочку тьютор:

- Так, можно проанализировать закладки в браузере – и вы получите уникальную информацию о информационных предпочтениях человека.

Помимо интересов – энергетического компонента любой деятельности, – в основу конструктора будущего вторым слоем встают «кубики», отражающие личные качества человека:

- Это черты характера, которыми отличается каждая личность. При этом важно подчеркнуть, что по мере взросления человек меняется, и какие-то акценты могут смещаться. Я бы здесь обратил внимание на коммуникативные способности в контексте профориентации, ответил на вопрос о том, насколько подросток любит общаться.

Обращаясь к Екатерине – участнице диалога, – Иван спросил: «На твой взгляд, какими качествами ты отличаешься? Какие из них являются твоими сильными сторонами и какие, наоборот, выступают ограничителями?»

Отвечая на заданный вопрос, Катя ответила, что своими сильными сторонами считает открытость и умение легко находить общий язык с разными людьми, способность адаптироваться под меняющиеся ситуативные условия, стремление к лидерству в команде и умение организовывать коллективную деятельность. Из минусов юная участница диалога отметила вспыльчивость, которая может привести к конфликтам, невнимательность к деталям и склонность к прокрастинации.

Иван отметил, что чаще всего подростки, обладающие определенным уровнем рефлексии и способные более-менее объективно себя оценить, в качестве зон для развития называют плохую память, лень и прокрастинацию, а также отмечают в числе своих «ограничителей» низкую концентрацию внимания, неусидчивость, недостаток самоорганизации и самодисциплины. В качестве слабых сторон опрашиваемые также отмечают собственную токсичность, ранимость, импульсивность, проблемы с коммуникацией. В числе сильных сторон подростки выделяют такие качества, как умение слушать и общаться, развитый интеллект, креативность, упрямство, неконфликтность, хорошие организаторские способности, лидерство, целеустремленность, дружелюбие, любопытство, отзывчивость, спокойствие, искренность.

- В интернете большое количество личностных методик, которые можно использовать на пользу дела, если предложить их вниманию подростков. Результаты дают важную информацию, характеризующую человека, – подчеркивает профориентолог. – Из самых популярных могу порекомендовать опросник Кеттелла, это анкета-тест, где человек отвечает на вопросы о самом себе и выполняет несложные задания на сообразительность и общую эрудицию, и получает более полное представление о себе в плане личностных черт.

Без интеллекта никуда!

И третья составляющая, из которой конструируется будущее, – это когнитивные или интеллектуальные способности, рассказывает психолог. Для их оценки и диагностики нужно потрудиться над тестовыми заданиями, но представление о них можно получить и из общения с подростком, – отметил Иван Кулаков, задавая следующий вопрос своей юной собеседнице Кате:

- Какие школьные предметы тебе нравятся и хорошо даются?

- Языки, литература, история, обществознание, – так ответила Екатерина.

- Предположу, что ты ЕГЭ будешь сдавать по обществознанию.

- Я выбрала для сдачи обществознание, историю, английский.

- Это мы прояснили, – резюмировал психолог. – Но в целом это можно оценить по списку предметов, которые подростку нравятся и осваивать которые у него получается, потому что к ним есть способности.

Иван Кулаков также посоветовал ресурс для абитуриентов и родителей, которым можно пользоваться в профориентационных целях: сайт Поступионлайн. Его можно использовать для конструирования, потому что это агрегатор обучающих программ средних и высших учебных заведений по всей России. На этом сайте, по словам эксперта, очень удобные фильтры, помогающие подобрать как вуз, так и комфортное направление обучения. А дальше можно выбирать профессию под себя и двигаться в этом направлении к выбору образовательной программы в учебном заведении.

- У меня есть еще пара вопросиков к нашему добровольцу – Екатерине, – продолжил Иван. – С точки зрения будущей профессиональной деятельности, с чем бы тебе не хотелось сталкиваться вообще?

На этот вопрос участница диалога ответила, что не хотела бы работать с точными вычислениями, которые в школе даются ей с трудом, поэтому она отвергает любую профессиональную деятельность, связанную с математикой, а также не рассматривает в качестве профессии рукоделие и любую другую прикладную работу. По словам девушки, свое профессиональное будущее она связывает с литературой и иностранными языками.

Психолог отметил, что такие вопросы старшеклассникам полезно задавать. Кроме того, у подростков можно выяснить, с чем бы они хотели связать свое будущее и какими видами деятельности не прочь были бы заниматься.

Из дополнительных вспомогательных инструментов и классических профориентационных методик эксперт посоветовал экспресс-методику Климова, служащую для определения типа подходящих профессий. Иван Кулаков также отметил, что когнитивные интеллектуальные способности можно оценить самостоятельно или воспользоваться различными агрегаторами тестов, которых в интернете много и которые подростки могут пользоваться, чтобы получать более полные сведения о себе и обратную связь, помогающую принимать решения и осуществлять выбор.

Профессия по интересам

Возвращаясь к диалогу с подростком, в роли которого выступила десятиклассница Екатерина, психолог задался вопросом о том, в какой деятельности перечисленные Катей личностные качества, увлечения и интересы могут пересекаться и быть реализованными?

Слушатели образовательной площадки «Психология подростков» и сам спикер предложили такие варианты профессий для Екатерины, как лингвист, редактор, а также такие сферы профессиональной реализации, как научно-исследовательская деятельность в сфере языкознания, менеджмент в креативных индустриях, педагогика, нейропсихология, нейролингвистика.

В завершение выступления, обращаясь к родителям подростков, Иван Кулаков резюмировал итоги встречи:

- Это простейшая рабочая модель, которую я привел в качестве примера с использованием некоторых диагностических инструментов. Вы можете их использовать для профориентации детей. Живя со своими подростками много лет, вы знаете, к чему склонны ваши дети, и можете адекватно оценить то, на что они способны. Вопрос в том, как это до подростка донести. Но наша задача – эту информацию ему предоставить, расширить горизонты представлений о себе и жизненных перспектив, и все будет хорошо!

Спрашивали – отвечаем

По завершении своего выступления спикер форума «Семья» Иван Кулаков, детский психолог, тренер, тьютор из Санкт-Петербурга, ответил на вопросы из зала. Публикуем некоторые из них.

- Почему современные старшеклассники много внимания уделяют теме страхов и фобий? К примеру, выбирают их в качестве объектов для своих исследовательских школьных проектов?

- Страхи – это распространенная тема. Плюс время сейчас тревожное, неопределенное: я думаю это связано с этим. Маленькие дети быстро подхватывают настроения своих родителей, заражаются ими. А в старших классах к этому добавляется нагрузка в виде ОГЭ и ЕГЭ.

- В вашей практике часто встречаются замотивированные подростки?

- Да, достаточно часто. Я бы сказал, соотношение уже определившихся и тех, у кого полный туман в голове, составляет пятьдесят на пятьдесят. Однако в процессе тестирования и общения с подростком нередко выясняется, что он уже выбрал для себя деятельность, которой бы хотел заниматься, только не говорит об этом родителям. Если же ребенок затрудняется с самоопределением, оценкой своих сильных и слабых сторон, выбором интересов, то можно обратиться к профориентологу, чья задача – донести до подростка информацию, пусть даже специалист и повторит другими словами то, что говорят ему родители.

Напоминаем, что все фотографии с форума «Семья» выложены в открытом доступе в группе семейного проекта «Создавая будущее».

Генеральный информационный партнер форума «Семья» – телеканал «Тюменское время» (21 канал кабельного телевидения).