Форум «Семья»: единое пособие, материнский капитал, социальный контракт

Фото: предоставлено организаторами мероприятия.

Ознакомиться с новыми поправками в законодательстве, условиями предоставления субсидий, пособий и актуальными мерами социальной поддержки со стороны государства тюменцы смогли на областном форуме «Семья», который прошел в областной столице в очном формате, собрав на территории тюменского технопарка более полутора тысяч человек.

Список мер государственной поддержки для семей с детьми ежегодно обновляется, пополняясь новыми программами, дающими право родителям, воспитывающим одного ребенка или нескольких детей, на получение материнского капитала, единовременного пособия по рождению ребенка, ежемесячные выплаты по уходу за детьми и многие другие виды социальной поддержки, в числе которых и социальный контракт. О том, кому положены разные виды выплат, как оформить пособия и воспользоваться всеми положенными льготами, рассказали на ежегодном форуме «Семья».

– Наш форум – это возможность для всех родителей узнать что-то новое и полезное, причем получить актуальную информацию из первых рук, от знающих и опытных специалистов из разных сфер жизни. Это особенно важно, когда речь идет о нашей тематической площадке «Семья и государство», спикерами которой традиционно становятся ведущие специалисты государственных ведомств, работающие с программами по реализации мер социальной помощи для семей с детьми, – подчеркивает руководитель семейного проекта «Создавая будущее», организатор областного форума «Семья» Елена Кашкарова.

В 2023 году обо всех направлениях помощи в рамках социального контракта участникам форума рассказала Наталья Басова, начальник отдела методической работы и информационных технологий ГКУ «Центр обеспечения мер социальной поддержки», а на вопросы о предоставлении единого пособия и материнского капитала ответили представители Социального фонда России по Тюменской области Дмитрий Рассохин и Анна Пермитина.

Единое пособие: ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка

В рамках образовательной секции «Семья и государство» начальник управления социального обеспечения семей с детьми Дмитрий Рассохин рассказал о новой мере поддержки для беременных женщин и семей с детьми до 17 лет.

Меры поддержки семей с детьми последовательно расширялись на протяжении последних лет. С 1 января 2023 года введено ежемесячное пособие, которое объединило действующие меры социальной поддержки: две ежемесячные выплаты на первого и третьего ребенка до 3 лет, ежемесячные выплаты на детей от 3 до 8 лет и детей от 8 до 17 лет, а также ежемесячное пособие беременным женщинам.

– Социальный фонд назначает единое пособие в формате социального казначейства. Это значит, что для получения выплаты родителям, как правило, достаточно подать заявление через портал госуслуг. Остальные сведения проверяются через межведомственное взаимодействие. В результате на сегодняшний день выплаты уже назначены для 61 тысячи семей области, – отметил Дмитрий Рассохин.

Кому и в каком размере назначается единое пособие?

Семьям, ожидающим ребенка и с детьми до 17 лет, со среднедушевым доходом ниже одного прожиточного минимума. Для оформления единого пособия дети и родители должны быть гражданами РФ и постоянно проживать в России. При назначении выплаты применяется комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается занятость родителей или объективные причины ее отсутствия.

Установлена трехступенчатая система определения размера ежемесячной выплаты в зависимости от уровня доходов. Оценка дохода проводится за период 12 месяцев, предшествующих 1 месяцу перед месяцем подачи заявления. Размер ежемесячного пособия для детей составит 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума на каждого ребенка. Размер ежемесячного пособия для беременной женщины составит 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Размер прожиточного минимума по Тюменской области с 1 января 2023 года увеличен до 15 669 рублей для трудоспособного гражданина и 14 176 рублей на ребенка.

Заявление подается по месту жительства (пребывания) или фактического проживания – в случае отсутствия подтвержденного места жительства (пребывания).

Куда можно подать заявление?

В электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг, через МФЦ (многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг), лично в территориальный орган СФР.

Рассмотрение заявления проходит в течение 10 рабочих дней со дня регистрации. Первая выплата пособия производится в течение 5 рабочих дней после принятия решения о его назначении. В дальнейшем выплата перечисляется в текущем месяце за предыдущий 3 числа каждого месяца на карты банка и с 3 по 25 число месяца – по графику почты. Выплаты назначаются на 12 месяцев.

Подробнее изучить ключевые моменты назначения и выплаты Единого пособия можно в презентации.

Материнский (семейный) капитал: возможности использования средств

В рамках форума состоялся круглый стол, посвященный программе материнского капитала. В ходе встречи эксперты обсудили нововведения, связанные с возможностями маткапитала.

С 1 февраля 2023 года материнский капитал был проиндексирован на 11,9% и составил 587 тысяч рублей на первого ребенка и 775,6 тысячи рублей – на второго. С начала 2023 года в регионе было оформлено 3 984 сертификата, подтверждающего право на конкретную сумму.

– С этого года еще больше родителей могут получать выплату из материнского капитала. В текущем году она предоставляется на каждого ребенка до 3 лет, включая первенца. Размер ежемесячной выплаты составляет один прожиточный минимум на ребенка, установленный в регионе проживания семьи на момент подачи заявления. В Тюменской области – 14 176 рублей в месяц, – пояснила заместитель начальника управления социальных выплат Анна Пермитина.

Отметим, что выплата назначается семьям со среднедушевым доходом менее двух прожиточных минимумов на человека без учета имущественной обеспеченности и занятости родителей. Обратиться за выплатой можно либо через портал госуслуг, либо лично в клиентских службах отделения Социального фонда, либо в МФЦ. Все остальные документы фонд запросит самостоятельно.

Рассмотрение заявления занимает до 10 рабочих дней. В некоторых случаях оно может быть продлено до 20 рабочих дней с момента поступления заявления. При положительном решении средства выплачиваются в течение 5 рабочих дней.

Социальный контракт как инструмент преодоления трудной жизненной ситуации

О социальном контракте как инструменте преодоления трудной жизненной ситуации на форуме «Семья» рассказала Наталья Басова, начальник отдела методической работы и информационных технологий ГКУ «Центр обеспечения мер социальной поддержки».

– Государственная социальная помощь оказывается жителям Тюменской области с 2006 года, на основании социального контракта – с 2010 года. За это время социальный контракт зарекомендовал себя как эффективный вид помощи для улучшения финансового положения граждан и семей. Основными принципами оказания государственной помощи в рамках социального контракта является добровольность участия, обязательность исполнения условий соглашения между органом соцзащиты и гражданином, выполнение программы социальной адаптации для преодоления трудной жизненной ситуации, а также индивидуальный подход к каждому, – поясняет Наталья Басова.

Кто может заключить социальный контракт?

Социальный контракт могут заключить проживающие в Тюменской области малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, малоимущие граждане, указанные в статье 6.1 ФЗ от 17.07.1999 № 178-ФЗ.

К условиям, которые должны быть соблюдены для получения государственной социальной помощи на основании социального контракта, относятся: факт проживания на территории Тюменской области; среднедушевой доход, не превышающий величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в Тюменской области в 2023 году в размере 15 669 рублей; наличие независящих причин, влияющих на величину среднедушевого дохода трудоспособного гражданина или семьи; присутствие мотивации к трудовой деятельности и улучшению своего материального положения; наличие жизненных ситуаций, обуславливающих низкий уровень доходов семьи.

К жизненным ситуациям, объективно влияющим на низкий уровень доходов, причислены следующие: отсутствие доходов от трудовой деятельности у трудоспособного члена семьи или одиноко проживающего гражданина по состоянию здоровья; отсутствие доступных мест в организациях дошкольного образования, осуществляющих уход за малолетним ребенком; недостаточный уровень доходов от трудовой деятельности из-за низкооплачиваемой работы; банкротство или ликвидация предприятия; отсутствие подходящих вакантных рабочих мест по месту жительства; наличие неформальной трудовой деятельности; иные обстоятельства.

В числе видов оказания помощи на основании социального контракта: поиск работы; ведение индивидуальной предпринимательской деятельности или личного подсобного хозяйства; осуществление иных мероприятий для преодоления трудной жизненной ситуации. При необходимости единоразовая выплата осуществляется для профессионального обучения, получения дополнительного профессионального образования при поиске работы, для обучения навыкам предпринимательской деятельности, ведения личного подсобного хозяйства. В случае обучения при поиске работы дополнительно выплачивается стипендия в размере половины величины прожиточного минимума.

Как изменить жизнь к лучшему?

Для этого необходимо определить вид помощи, подать заявление и необходимые документы, при обращении за помощью с открытием ИП заполнить анкету, составить план социальной адаптации, бизнес-план, принять личное участие в заседании рабочей группы, получить уведомление о решении. Содействие в составлении плана социальной адаптации окажет специалист органов социальной защиты населения.

Необходимо обратить внимание на то, что срок рассмотрения заявления составляет 10 календарных дней. В этот период необходимо проверять сообщения в личном кабинете (в электронной почте), отвечать на входящие звонки. В случае положительного решения специалист органов соцзащиты разъяснит все дальнейшие действия.

Социальный контракт с гражданином заключается в течение 30 календарных дней со дня принятия решения о назначении выплаты. Социальный контракт по поиску работы заключается на срок не более чем 9 месяцев, на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности (ИПД) – на срок не более чем 12 месяцев, на ведение личного подсобного хозяйства (ЛПХ) – на срок не более чем 12 месяцев, на осуществление иных мероприятий по преодолению трудной жизненной ситуации (выплата на первоочередные нужны) – на срок не более чем 6 месяцев.

Подробнее изучить ключевые моменты при заключении социального контракта и ознакомиться с размерами денежных пособий на основании социального контракта можно в презентации.

Напоминаем, что все фотографии с форума «Семья» выложены в открытом доступе в группе семейного проекта «Создавая будущее».

Генеральный информационный партнер форума «Семья» – телеканал «Тюменское время» (21 канал кабельного телевидения).