Жители Тюмени 19 мая пережили нашествие клопов

Фото: соцсети.

Сегодня ночью жители окраин Тюмени пережили нашествие клопов. В социальных сетях горожане пишут, что насекомые облепили не только окна и бордюры, но и проникли внутрь квартир. Назойливых клопов не останавливают защитные сетки и спреи.

– Их очень и очень много. Вышли в магазин и обратно в соседний дом, по итогу стряхивали их с одежды с мужем долго. Они везде – в волосах, в карманах, на одежде... Жуть... – рассказывают местные жители в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

Кроме того, от клопов ужасно воняет, особенно, если их случайно раздавать. Главные жалобы тюменцев поступают из южных и восточных окраин города. Жители центра Тюмени с проблемой не сталкивались, поэтому спали хорошо.

– Это уличные клопы, людям вреда не несут, давно подняли эту тему, и пора закрыть ее, – написала тюменка в соцсетях.

Напомним, Роспотребнадзор 18 мая в Тюмени нашел сажу и пыль в атмосферном воздухе.