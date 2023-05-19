Роспотребнадзор 18 мая в Тюмени нашел сажу и пыль в атмосферном воздухе

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области.

Концентрацию вредных веществ в тюменском воздухе выявили специалисты Роспотребнадзора. Сотрудники надзорного ведомства провели лабораторный контроль воздуха в городе и области 18 мая 2023 года. Отобрано 35 проб в Тюмени, а также в СНТ «Якорь» села Вагай, где было зафиксировано задымление.

Установлено превышение ПДК в дачном поселке.

– Установлено превышение ПДК вредных веществ в пробах атмосферного воздуха, отобранных в СНТ «Якорь», установлено превышение по взвешенным веществам – 1,2 ПДК, мелкодисперсным частицам РМ2,5 – 1,16 ПДК, углероду (саже) – 1,13 ПДК, – говорится в сообщении пресс-службы Управления Роспотребнадзора Тюменской области.

Специалисты советуют тюменцам минизировать время пребывания на улице, при сильном задымлении использовать на открытом воздухе защитные маски. При ухудшении самочувствия необходимо срочно обращаться в медицинское учреждение.