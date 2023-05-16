«Жизнь животного не имеет цены»: кинолог отреагировал на идею депутатов в Тюмени штрафовать собачников

Кинолог Сергей Викулов предложил увеличить штрафные санкции за истязание животных. Фото: Татьяна Коркина

Кинолог Сергей Викулов прокомментировал инициативу депутатов Тюменской областной думы штрафовать владельцев собак. В беседе с корреспондентом «КП»–Тюмень» специалист подробно разобрал каждый пункт из списка штрафных санкций. Напомним, сегодня парламентарии предложили ряд изменений в Кодекс об административной ответственности. Они касаются правонарушений, связанных с содержанием и выгулом домашних животных, в особенности собак.

За истязание домашних и бездомных животных кинолог предложил штрафовать строже, вплоть до обязательных работ.

– Штрафы до 3 тысяч рублей здесь не помогут, Люди как выбрасывали собак, в мешки завязывали, за городом оставляли, убивали, вешали, стреляли, так оно и останется. Штрафы, тем более такие маленькие, человека не остановят. В очередной раз можно убедиться, что жизнь животного не имеет цены. Можно сделать следующим образом: если человек отравил бездомное животное, и его вина доказана, то нужно штрафовать на 5 или 10 тысяч рублей хотя бы. Если человек, чья вина доказана, отравил собаку, у которой есть хозяин и все необходимые документы, на которую он потратил 30, 50 или 100 тысяч рублей, штрафы до 3 тысяч рублей слишком маленькие. Здесь нужно больше конкретики. Также это касается случаев, когда люди выбрасывают на улицу собственных собак. Каждый владелец животного должен нести ответственность, если взял или приобрел собаку. Думаю, что здесь должна быть градация, в зависимости от самого инцидента с животным и степени вреда, нанесенного ему человеком, – пояснил Сергей Викулов.

Кинолог рассказал, что бывали такие случаи, когда он вместе с собакой вынужден был находиться на территории школы или больницы. Например, сына провожал в школу или сокращал путь до дома через территорию медицинского учреждения, потому что так ближе.

– Но при этом моя собака на коротком поводке. Я фактически нахожусь на территории поликлиники и попадаю под штрафные санкции? Если речь идет именно о выгуле, то действительно детские сады, школы, больницы – это не место для выгула животного. Здесь необходимо составить полноценный список с подробными адресами и территориями, где запрещено производить выгул собаки, – уточнил житель Тюмени.

По мнению специалиста, вызывает спорный вопрос пункт о причинении вреда здоровью другого животного. С кинологом неоднократно происходили случаи, когда он мог бы попасть под эти штрафы.

– Мы отрабатывали команды в безлюдном месте на поляне с собакой породы акита-ину, и к нам выбежала такса. Она начала кидаться на собаку, лаять на нее. Если бы акита схватила таксу, мог быть сразу летальный исход. Кто виноват в этом случае? По сути, ответственность лежит на владельце акиты... Но что тут важно: собака была на поводке, мы отрабатывали команды, прибежала такса и напала на нее. Аналогичная ситуация произошла с моей собакой, там закончилось все благополучно, но кто в этих случаях виноват? Здесь нужно внести какие-то корректировки, уточнения. Видно, конечно, что те, кто разрабатывали этот законопроект, не столько ценят жизнь собаки, сколько имущество людей. Понятно, мы в первую очередь думаем об имуществе и здоровье человека, о собаке уже второстепенно, но все равно стоит внести поправки, – заявил кинолог Сергей Викулов.

По мнению специалиста, люди, даже те, у кого нет собак, должны нести определенную ответственность. Необходимо прорабатывать весь уголовный и административный кодексы, а поправки думы – это только начало.

– Нужно принимать больше корректировок, чтобы можно было в случае чего опираться на законодательство в различных ситуациях. Например, собаку сбила машина. Или прохожий бьет животное палкой. Разные бывают ситуации, – подытожил эксперт.

Напомним, документ, внесенный на рассмотрение в Тюменскую облдуму, говорится в пояснительной записке, призван увеличить ответственность собственников домашних животных.